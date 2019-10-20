سوريا: قافلة تغادر مدينة رأس العين وعلى متنها جرحى ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية

أ ف ب

فتاة سورية يحملها مقاتل إلى سيارة الإسعاف لتلقي العلاج، في بلدة تل أبيض السورية، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

غادرت قافلة الأحد مدينة رأس العين السورية الواقعة شمال شرق البلاد والمحاصرة من قبل القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها. وذكرمراسل وكالة الأنباء الفرنسية أن القافلة المكونة من خمسين سيارة على الأقل بينها سيارات إسعاف كانت تقل على متنها جرحى ومقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية.

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شاهد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية الأحد قافلة تضم سيارات إسعاف وشاحنات تقل مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية وهي تغادر مدينة رأس العين المحاصرة من القوات التركية وفصائل سورية موالية لها في شمال شرق سوريا.

وقال مراسل الوكالة إنه شاهد نحو خمسين سيارة على الأقل بينها سيارات إسعاف أثناء مغادرتها مستشفى في المدينة يشكل خط تماس بين القوات التركية وحلفائها من جهة وبين قوات سوريا الديموقراطية من جهة ثانية، لافتا إلى أن ألسنة النيران تصاعدت من المستشفى بعد وقت قصير من انطلاق القافلة.

وقال إن القافلة التي ضمت شاحنات صغيرة من طراز بيك آب، أقلت عشرات المقاتلين بلباس عسكري وعبرت قرب نقاط لمقاتلين سوريين موالين لأنقرة أطلقوا هتافات احتفالا بانسحابهم.

وشاهد ألسنة النيران تتصاعد من المستشفى بعد وقت قصير من انطلاق القافلة.

لا يوجد تأكيد كردي ولكن هناك "خطة للانسحاب"

ولم يتسن لوكالة الأنباء الفرنسية الحصول على تأكيد رسمي كردي عما إذا كان خروج هذه القافلة يأتي في إطار تطبيق الاتفاق الذي أعلنت واشنطن مع أنقرة التوصل إليه الخميس. ونص على تعليق أنقرة هجومها على شمال شرق سوريا لمدة 120 ساعة مقابل انسحاب كامل المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية

إلا أن مصدرا كرديا قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن ثمة "خطة للانسحاب" من المدينة الحدودية.

وعلى بعد أمتار من المستشفى، أفاد أبو وليد عزة وهو قيادي في فصيل سوري موال لأنقرة مسؤول عن الهجوم على جنوب شرق رأس العين لوكالة الأنباء الفرنسية، عن تلقيهم معلومات عن "عملية انسحاب كامل لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية والجرحى" موضحا أنها "ستتم على دفعات".

وقال قيادي في فصيل آخر موال لأنقرة خليل خيرية إن قواته "تلقت آوامر بعدم التعرض للرتل" موضحا أن "عددا كبيرا من المقاتلين ما زال في المدينة".

وكان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اتهم في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية السبت تركيا بمنع مقاتليه والجرحى المحاصرين في رأس العين من الخروج.

وقال إن قواته على استعداد للانسحاب من المنطقة الحدودية التي سيطرت عليها أنقرة بطول 120 كيلومترا "بمجرد السماح لقواتنا بالخروج" من رأس العين.

أردوغان يهدد بسحق "رؤوس" الأكراد إذا لم ينسحبوا

وجاء انسحاب هذه الدفعة غداة تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بـ"سحق رؤوس" المقاتلين الأكراد "إذا لم يتم الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء".

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده من جهتها "تراقب بعض عمليات الانسحاب ولكن من الجهة الأخرى تنخرط المجموعة (المقاتلون الأكراد) في استفزازات بحقنا".

ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد مقتل جندي تركي وإصابة آخر بجروح في هجوم بأسلحة خفيفة ومضادة للدبابات (...) نفذه إرهابيون أثناء مهمة استطلاع ومراقبة" في منطقة تل أبيض الواقعة على بعد أكثر من مئة كيلومتر غرب رأس العين.

فرانس24/ أ ف ب