وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها في هجوم نفذه مسلحون أكراد شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أحد جنودها قتل وجرح آخر في هجوم نفذه مسلحون أكراد الأحد في تل أبيض في ريف الرقة شمال سوريا، خلال مهمة "استطلاع ومراقبة". ويتبادل الطرفان باستمرار اتهامات بخرق وقف إطلاق النار المعلن الخميس والذي تمخض عن مفاوضات بين واشنطن وأنقرة.

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لقي جندي تركي مصرعه وأصيب آخر بجروح في هجوم نفذه مقاتلون أكراد الأحد ضد دورية "استطلاع ومراقبة" في مدينة تل أبيض شمال سوريا، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

ويأتي الحادث برغم وقف لإطلاق النار بين الطرفين، تفاوضت حوله الولايات المتحدة وأنقرة.



وأوضحت الوزارة أن "واحدا من رفاقنا الأبطال سقط شهيدا وجرح آخر في هجوم بأسلحة خفيفة ومضادة للدبابات (...) نفذه إرهابيون أثناء مهمة استطلاع ومراقبة" في منطقة تل أبيض مشيرة إلى أن الجيش رد دفاعا عن النفس.

During a reconnaissance and surveillance mission in the Tel Abyad region on October 20, 2019, a heroic friend of ours was martyred and another was wounded as a result of the anti-tank and light weapons fire opened by PKK / YPG terrorists.https://t.co/iJdc67OmAk#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2019

وبحسب وزارة الدفاع التركية، فقد نفذت القوات الكردية عشرين هجوما في انتهاك لوقف إطلاق النار.



وقالت الوزارة الأحد "رغم كل الخطوات المعادية المنتهكة للاتفاق، تمكن موكب مؤلف من 39 آلية هي سيارات إسعاف بشكل أساسي، من الدخول والخروج بسلامة من مدينة رأس العين" مشيرة إلى إجلاء عدد من الجرحى.

فرانس24/ أ ف ب