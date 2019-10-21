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ريبورتاج: طلاب الجامعات يشاركون في الإضراب العام بلبنان ويطالبون بإنهاء الطائفية

متظاهرون في الشوارع اللبنانية تنديدا بالطائفية وبفساد الطبقة السياسية رويترز

شهد لبنان الاثنين إضرابا عاما أغلقت فيه جميع المتاجر والبنوك والجامعات والمدارس. وهذه المظاهرات غير مسبوقة، ليس فقط لأنها حاشدة ولكن لأنها شهدت وحدة بين اللبنانيين الذين اتفقوا على ضرورة تغيير النظام الذي يعتبرونه فاسدا. وشارك طلاب من النادي العلماني من الجامعة الأمريكية في الاحتجاجات في ساحة الشهداء ببيروت حيث التقوا بطلاب من جامعات أخرى تجمعهم شبكة "مدى" التي تدعو لإنهاء الطائفية وتطالب بإسقاط النظام. تقرير أعده موفدو فرانس 24 إلى بيروت محمد سالم وزهرة بن ميلود ونادية مسيح.