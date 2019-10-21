ريبورتاج

ريبورتاج: اللبنانيون من مختلف الطوائف يتظاهرون في بيروت من أجل التغيير

احتجاجات لبنان. صورة ملتقطة عن شاشة فرانس 24.

طالت المظاهرات التي يشهدها لبنان كل أطياف المجتمع في بلد يعتبر الأكثر مديونية بالعالم، إذ بلغ حجم الدين العام 151 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وفي يوليو/تموز أقرت الحكومة إجراءات تقشف فاقمت أزمة محدودي الدخل. وفي ضاحية بيروت الجنوبية، أحد أفقر أحياء العاصمة اللبنانية ومعقل حزب الله، يريد العديد من الشباب التغيير برغم خطاب حسن نصر الله الذي أيد بقاء الحكومة. وفي ساحات التظاهر، يردد المحتجون الشباب شعارات تعبر عن مطالب لم تعد تنضوي تحت راية أية طائفة، بل تحت ظل العلم اللبناني وحده. ريبورتاج أعده موفدو فرانس24 إلى لبنان محمد سالم ونادية مسيح وزهرة بن ميلود.