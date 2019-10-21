نتانياهو يتخلى عن محاولة تشكيل الحكومة والرئيس الإسرائيلي يعلن عزمه تكليف غانتس

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الاثنين أنه سيكلف رئيس حزب أزرق أبيض الوسطي بيني غانتس بتشكيل الحكومة الجديدة بعد عدول بنيامين نتانياهو عن ذلك، وفشله في تشكيل ائتلاف في أعقاب انتخابات برلمانية جرت في سبتمبر/ أيلول.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رئيس البلاد رؤوفين ريفلين مساء الاثنين بأنه لم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 أيلول/سبتمبر وأسفرت عن نتائج متقاربة جدا.



وذكر نتانياهو في شريط مصور بث على حسابه على فيس بوك وتوجه فيه إلى الإسرائيليين "قبل فترة وجيزة أبلغت الرئيس أنني سأتخلى عن صلاحياتي في مسعى تشكيل حكومة".



وألقى نتانياهو باللوم على منافسه رئيس حزب أزرق أبيض الوسطي بيني غانتس لرفضه التفاوض على شروط نتانياهو.



وبعد ذلك بقليل أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أنه سيكلف غانتس تشكيل الحكومة الجديدة.



وجاء في بيان لمكتب ريفلين أن كل أعضاء الكنيست سيتم إبلاغهم أن "الرئيس يعتزم تكليف رئيس أزرق أبيض النائب بيني غانتس تشكيل الحكومة".



وسيكون أمام غانتس 28 يوما لتشكيل الحكومة الجديدة، وسيواجه الكثير من العقبات.



ويذكر أن الجهود فشلت في تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات التي كانت الثانية بعد نيسان/أبريل.



وقال حزب أزرق أبيض في بيان "حان وقت العمل".



وأضاف "أزرق أبيض مصمم على تشكيل حكومة وحدة ليبرالية يقودها بيني غانتس صوّت لها الشعب الإسرائيلي قبل شهر".



ويشير استخدام الحزب لكلمة "ليبرالية" إلى نيته للحد من نفوذ الأحزاب الدينية في تشكيل الائتلاف.



فرانس 24/أ ف ب