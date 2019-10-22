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اليمن: عشرات القتلى والجرحى في معارك طاحنة بين الحوثيين والتحالف قرب الحدود السعودية

نشرت في: آخر تحديث:

الحرب في اليمن.
الحرب في اليمن. أ ف ب (أرشيف)
نص : فرانس 24 تابِع

ذكرت مصادر إعلامية وعسكرية أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا إثر معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي، وذلك في المناطق الحدودية مع السعودية. وشن الحوثيون هجوما واسعا في مديريتي الظاهر وحيران بمحافظتي حجة وصعدة الحدوديتين مع مناطق نجران وعسير وجازان من الجانب السعودي، ما أدى إلى مقتل وإصابة نحو 100 جندي من القوات الحكومية وحلفائها. وتحدث الحوثيون عن أسر عشرات الجنود من قوات التحالف، من بينهم جنود سودانيون، خلال الهجوم  الذي أعلنت القوات الحكومية إحباطه بدعم من مقاتلات حربية تابعة للتحالف بقيادة السعودية.

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