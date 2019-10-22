فيديو: الأزمة الاقتصادية توحد اللبنانيين من مختلف الطوائف ضد الطبقة السياسية

رويترز

رغم الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري الاثنين، إلا أن مئات الآلاف من اللبنانيين يواصلون تظاهرهم في عدة مناطق من البلاد منذ الخميس الماضي 17 تشرين الأول/أكتوبر. ويرفع اللبنانيون في هذه المظاهرات، التي تمثل استعراضا نادرا للوحدة الوطنية في بلد تمزقه الطائفية، شعاري "يسقط النظام" و"كلن يعني كلن" في إشارة إلى كل زعماء الطوائف المشاركين في السلطة بالبلاد. فهل ستخضع الطبقة السياسية لمطالب الشعب؟