إسرائيل: الرئيس يكلف بيني غانتس بتشكيل الحكومة بعد إخفاق نتانياهو

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأربعاء زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس بتشكيل الحكومة، بعد فشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو في تكوين ائتلاف حكومي خلال الآجال القانونية المقررة لذلك. وسيكون أمام غانتس 28 يوما لإقناع الكتل السياسية بالانضمام إلى ائتلاف حكومي يخرج البلاد من أطول مأزق سياسي في تاريخها.

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كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الأربعاء قائد الأركان السابق بيني غانتس بتشكيل الحكومة، في محاولة لإخراج البلاد من أطول مأزق سياسي في تاريخها.

وقال ريفلين أمام وسائل الإعلام إنه يتعين على الأحزاب السياسية تقديم "تنازلات" بينما وعد غانتس ب "محاولة تشكيل حكومة اتحاد ليبرالي".

وسيكون أمام غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" 28 يوما لتشكيل الحكومة، وفي حال فشله في ذلك ستجرى انتخابات جديدة ستكون الثالثة خلال عام بعد انتخابات غير حاسمة أجريت في أبريل/نيسان ثم في سبتمبر/ أيلول الماضيين.

وأمام غانتس تحد كبير للدخول إلى المكتب الذي شغله نتانياهو لأكثر من 13 عاما.



وللمرة الثانية بعد انتخابات نيسان/أبريل تلقي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو ضربة قوية بعد أن فشل في تشكيل تحالف أغلبية. وأبلغ نتانياهو الرئيس الإسرائيلي مساء الإثنين عدم تمكنه من تشكيل الحكومة.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز