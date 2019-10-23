السعودية: أمر ملكي بإعفاء العساف من وزارة الخارجية وتعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود خلفا له

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الأربعاء تعديلا وزاريا شمل وزارتي الخارجية والنقل. وشمل الأمر الملكي تعيين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزيرا جديدا للخارجية خلفا لإبراهيم العساف الذي تم تعيينه منذ عشرة أشهر فقط. كما أعفى وزير النقل نبيل بن محمد العامودي من منصبه، وتم تعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر خلفا له.

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء الأربعاء أمرا ملكيا بتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزيرا جديدا للخارجية خلفا لإبراهيم العساف، الذي كان قد تم تعيينه قبل عشرة أشهر فقط.

وأصبح العساف، بحسب أوامر ملكية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، وزير دولة عضوا في مجلس الوزراء بعدما كان قد خلف عادل الجبير في منصب وزير الخارجية في كانون الأول/ديسمبر 2018.



ويتولى وزير الخارجية الجديد منصب سفير المملكة لدى ألمانيا منذ شباط/فبراير الماضي. ويعتقد أنه كان قبل ذلك مستشارا بارزا في السفارة السعودية في واشنطن أثناء فترة مقتل خاشقجي.



تعديل وزاري يشمل أيضا وزارة النقل

وإلى جانب التغيير في وزارة الخارجية، أمر الملك سلمان كذلك بإعفاء نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين صالح بن ناصر بن العلي الجاسر في مكانه.

ويأتي التعديل الوزاري في وقت تخوض المملكة معركة دبلوماسية مع إيران وسط توتر ناجم عن هجمات استهدفت ناقلات نفط ومنشآت نفطية سعودية، قالت الرياض إن طهران تقف وراءها، وهو ما نفته إيران.

فرانس24/ أ ف ب