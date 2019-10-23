ترامب يعلن رفع العقوبات المفروضة على تركيا بعد انتهاء العملية العسكرية شمال شرق سوريا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أن بلاده سترفع العقوبات التي فرضتها على تركيا في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك بعد انتهاء العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا. واعتبر ترامب وقف إطلاق النار في تلك المنطقة "نجاحا كبيرا" لبلاده. وأوضح الرئيس الأمريكي أن بعض الجنود الأمريكيين سيبقون في حقول النفط السورية رغم الانسحاب الأوسع من البلاد.

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات التي فرضتها على تركيا، ودافع عن قراره المفاجئ سحب القوات الأمريكية من سوريا، وذلك بعد انتهاء الحملة العسكرية التي شنتها أنقرة على الأكراد شمال شرق سوريا.



وفي كلمة في البيت الأبيض اعتبرت إعلانا رسميا عن التخلي عن المنطقة التي كانت تسيطر عليها الولايات المتحدة والمقاتلون الأكراد لصالح تركيا وروسيا، أكد ترامب أن المقاتلين الأكراد الذين قاتلوا إلى جانب القوات الأمريكية لدحر "تنظيم الدولة الإسلامية"، سعيدون.



وقال الرئيس الذي تعرضت سياسته في سوريا إلى انتقادات شديدة من حزبه الجمهوري، إنه تحدث مع قائد قوات سوريا الديمقراطية الكردي مظلوم عبدي وكان "ممتنا جدا".



وتحدث ترامب عن "اختراق كبير" في إشارة إلى وقف إطلاق النار الذي سمح للقوات التركية باحتلال منطقة واسعة من شمال سوريا بدون مقاومة بعد تخلي المقاتلين الأكراد عن مواقعهم السابقة.

ترامب: "لندع آخرين يقاتلون من أجل هذا الرمل الملطخ بالدماء"

وأصر ترامب على أن هذا التحول هو فوز لواشنطن، وأنه يفي بوعده بإخراج بلاده من "الصراعات الطائفية والقبلية القديمة". وقال "لندع آخرين يقاتلون من أجل هذا الرمل الملطخ بالدماء".

وأشاد ترامب في تغريدة عبر تويتر "بالنجاح الكبير" في إشارة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا لإخراج المقاتلين الأكراد من المنطقة على الحدود بين سوريا وتركيا.

وكتب ترامب على تويتر "نجاح كبير على الحدود بين تركيا وسوريا. تم إنشاء منطقة آمنة. وقف إطلاق النار صمد والمهمات القتالية انتهت... الأكراد آمنون وعملوا بشكل جيد معنا. أسرى داعش المسجونون تم تأمينهم".



Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019



وأشار ترامب أنه لا يريد أن تعلق القوات الأمريكية في القتال بين تركيا والأكراد. وبعد أن اتهمه الجمهوريون والديمقراطيون بخيانة الأكراد، فرض ترامب عقوبات على تركيا في 14 تشرين الأول/أكتوبر وبعث بوفد إلى أنقرة لإقناعها بوقف إطلاق النار بشكل يسمح للأكراد بالانسحاب.



وأضاف أنه لا خطر من أن تؤدي الاضطرابات في المنطقة إلى إعادة تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي كان يسيطر على مناطق واسعة ويحتجز الآلاف من أعضائه وأقاربهم في مخيمات يسيطر عليها الأكراد.



ووسط مخاوف من أن الأكراد قد لا يكونون قادرين على تأمين سجناء "الدولة الإسلامية"، قال ترامب إنه يتوقع أن "تلتزم تركيا" بتعهدها "بالعمل لدعم للأكراد" في هذا الشأن.



وقال "إذا حدث أي أمر سيء، تركيا موجودة هناك للقبض عليهم".



ترامب: عدد محدود من الجنود الأمريكيين سيبقون في حقول النفط السورية



وأوضح الرئيس الأمريكي أن بعض الجنود سيبقون في حقول النفط السورية رغم الانسحاب الأوسع من البلاد.



وتابع "إننا نضمن أمن النفط. وبالتالي، سيبقى عدد محدود من الجنود الأمريكيين في المنطقة حيث النفط".



وكانت رسالته الأساسية أن الولايات المتحدة ليس لها أية علاقة بسوريا، وأنه لم يحاول وقف تركيا من شن هجومها.



وقال "لقد أنفقنا 8 ترليون دولار على الحروب في الشرق الأوسط، ولم نكن نرغب حقيقة في الانتصار في هذه الحروب".



وأضاف "ولكن وبعد كل هذه الأموال التي انفقناها وكل الأرواح التي خسرناها، وإصابة عدد كبير من الشباب والشابات بجروح خطيرة، فالشرق الأوسط أقل أمانا واستقرارا وأمنا مما كان عليه قبل بدء هذه النزاعات".





فرانس24/ أ ف ب