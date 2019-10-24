القوات الكردية تنسحب من مواقع حدودية مع تركيا و"سوريا الديمقراطية" تتهم أنقرة بانتهاك وقف إطلاق النار

انسحبت القوات الكردية الخميس من ست نقاط شمال شرق سوريا عند الشريط الحدودي مع تركيا، تطبيقا لاتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا، والذي يهدف إلى إقامة منطقة آمنة في تلك المنطقة. من جهة أخرى، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية أنقرة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار حيث اندلعت اشتباكات قرب بلدة تل تمر في الحسكة، وفي ريف تل أبيض في محافظة الرقة.

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس أن القوات الكردية انسحبت من مواقع عدة شمال شرق سوريا بمحاذاة الحدود التركية، وذلك تطبيقا لاتفاق تركي روسي يمكن البلدين من فرض سيطرتهما مع دمشق على مناطق كانت تابعة للإدارة الذاتية الكردية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن الخميس "انسحبت قوات سوريا الديمقراطية من ست نقاط بين الدرباسية وعامودا في ريف الحسكة عند الشريط الحدودي مع تركيا".



ولا تزال القوات الكردية تحتفظ بمواقع جنوب الدرباسية، وفق المرصد.

روسيا تسيّر دورية في منطقة عامودا



وسيّرت روسيا الخميس دورية في منطقة عامودا ضمّت مدرعتين رفعتا العلم الروسي بعد وصولهما إلى مطار مدينة القامشلي. ورافق الدورية مقاتلون من قوات الأمن الكردية (أساييش)، وفق ما شاهد مراسل فرانس برس.



ويتعيّن على الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري بموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في سوتشي في روسيا، "تسهيل انسحاب" قوات سوريا الديمقراطية التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري، مع أسلحتها من المنطقة الحدودية، خلال مهلة 150 ساعة، تنتهي الثلاثاء.



قوات سوريا الديمقراطية تتهم أنقرة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار



وأشار المرصد الخميس إلى اندلاع اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل سورية موالية لأنقرة قرب بلدة تل تمر في الحسكة (شمال شرق) وفي ريف تل أبيض في محافظة الرقة شمالاً.



واتهم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في تغريدة على "تويتر" تركيا بـ"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار، وشنّ هجمات شرق رأس العين. ودعا "الجهات الضامنة لوقف إطلاق النار إلى القيام بمسؤولياتهم في لجم الأتراك ووقف عملياتهم".



وترغب تركيا في مرحلة أولى بإقامة "منطقة آمنة" بين رأس العين وتل أبيض تنقل إليها قسماً كبيراً من 3,6 مليون لاجئ سوري يقيمون على أراضيها منذ اندلاع النزاع في العام 2011.



وبموجب اتفاق سوتشي، ستبقى هذه المنطقة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، بخلاف المناطق الحدودية الأخرى حيث ستسيّر تركيا وروسيا دوريات مشتركة.

فرانس 24/ أ ف ب