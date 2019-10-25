أردوغان يطالب ترامب بتسليمه مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية

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مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية المطلوب من أنقرة

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس نظيره الأمريكي دونالد ترامب بتسليم مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية إلى السلطات التركية. ووصف أردوغان عبدي بالإرهابي وأضاف أنه مطلوب بموجب إشعار أحمر من الإنتربول.

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في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي"، طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس الولايات المتحدة بأن تُسلم السلطات التركية قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الذي تعتبره أنقرة "إرهابيا".

وقال أردوغان "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تسليمنا الإرهابي الملقب مظلوم، المطلوب بموجب إشعار أحمر" من الإنتربول.

مطالب من الكونغرس بمنح مظلوم تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة

وطلب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منح مظلوم عبدي تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة كي يتسنى لهم أن يناقشوا وإياه بصورة مباشرة الوضع في سوريا.

وأدت قوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، دورا أساسيا في قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بعد بدء العملية العسكرية التركية في سوريا، لكن ترامب لمح الأربعاء إلى أنه سيعقد اجتماعه المقرر مع أردوغان في 13 تشرين الثاني/نوفمبر في البيت الأبيض. كما أكد الرئيس التركي من جهته أنه يعتزم زيارة ترامب في هذا التاريخ.

فرانس24/ أ ف ب