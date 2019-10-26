احتجاجات العراق: 40 قتيلا على الأقل في ليلة دامية والأمم المتحدة تندد "بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان"

إلقاء قنبلة مسيلة للدموع على مجموعة من المتظاهرين أثناء احتجاج على الفساد ونقص الوظائف وضعف الخدمات، في بغداد، العراق، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2019.

شهدت شوارع العراق مساء الجمعة موجة جديدة من الاحتجاجات المنددة بفساد الحكومة راح ضحيتها نحو 40 متظاهرا في ليلة واحدة. ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" من قبل قوات الأمن خلال المظاهرات في العراق دون تحديد كيفية معاقبتهم.

إعلان اقرأ المزيد

قُتل أكثر من 40 شخصاً الجمعة في بغداد وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها استخدام للرصاص الحي منذ مساء الخميس، بعدما استؤنفت الاحتجاجات المطلبية التي أسفرت مطلع الشهر الحالي عن مقتل 157 شخصاً، غالبيتهم بالرصاص الحي.

وقالت مصادر طبية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إن ما يربو على 2000 شخص أصيبوا على مستوى البلاد عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتعبير عن الإحباط من النخب السياسية التي يقولون إنها فشلت في تحسين مستوى حياتهم بعد سنوات من الصراع.

تقرير أممي يدين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش، من جانبه فقد دان الجمعة "الانتهاكات الكبيرة" من قبل قوات الأمن لحقوق الإنسان خلال المظاهرات في العراق دون تحديد كيفية معاقبتها.

وقال خلال لقاء مع الاعلام "نأسف للعدد الكبير من القتلى" مشيرا الى تقرير اخير لبعثة الامم المتحدة حول تصرف القوات العراقية خلال التظاهرات.

واضاف "بحسب اولى استنتاجاتنا من المؤكد حصول انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان لا بد من ادانتها بشكل واضح" دون مزيد من التفاصيل.

والتقرير الاممي الذي نشر في 22 من الجاري يتعلق بالفترة الممتدة بين 1 و9 تشرين الاول/اكتوبر، خلص الى حصول "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" خلال تظاهرات العراق.

للمزيد- العالم-احتجاجات: شعوب رافضة لأنظمة قائمة؟

حتى وإن كانت التظاهرات التي درست لا تشبه بعضها وفقا لمكان تنظيمها - من حيث عدد القتلى وخطورة الجروح التي اصيب بها المتظاهرون - "تظهر جميعها بأن قوات الامن العراقية استخدمت قوة مفرطة ضد المحتجين في بغداد ومدن اخرى في العراق" كما ذكر التقرير.

ووفقا لحصيلة رسمية عراقية نشرت الثلاثاء اوقع اسبوع الاحتجاجات ضد الحكومة التي هزت بغداد وجنوب العراق مطلع الشهر الحالي 157 قتيلا معظمهم من المحتجين والقسم الاكبر سقط في بغداد.

واعلنت لجنة تحقيق عراقية وضعت التقرير، إقالة قادة الجيش والشرطة وقسمي مكافحة الجريمة والشغب والاستخبارات والامن القومي.

وعلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تأكيد اقالة هؤلاء القادة.

وقتل 24 شخصا الجمعة في بغداد وجنوب البلاد مع استئناف موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية بعد ان هاجم المتظاهرون مقار مؤسسات حكومية وأحزاب وفصائل مسلحة.



فرانس24/ أ ف ب