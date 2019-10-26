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فيديو: كيف استقبل الشارع اللبناني خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله؟

أنصار حسن نصر الله يركبون سيارة مزينة بحزب الله والأعلام اللبنانية وصورة له في قرية كفر كيلا الجنوبية، لبنان 25 أكتوبر 2019. رويترز

بعد انتهاء حسن نصرالله من إلقاء كلمته المتلفزة الجمعة والتي دعا فيها المتظاهرين إلى ترك الساحات، وصلت مجموعات من مؤيدي حزب الله إلى ساحات التظاهر. ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين والمؤيدين للحزب واضطرت قوات الأمن للتدخل لفض المناوشات التي أسقطت عددا من الجرحى. المتظاهرون لم يفتحوا الطرقات كما طلبهم منهم نصر الله في خطابه، فلم تلق كلمته صدا لدى المتظاهرين بل وانتقد المحتجون "اللهجة التشكيكية" التي استخدمها الأمين العام لحزب الله بعفوية الحراك "غير المسيس".