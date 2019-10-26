15 قتيلا على الأقل في اشتباكات عنيفة بين قوات مدعومة من أنقرة ومقاتلين أكراد شمال شرق سوريا

اندلعت اشتباكات عنيفة مساء السبت بين قوات موالية لأنقرة بدعم من الطيران التركي ومقاتلين أكراد في شمال شرق سوريا، ما أسفر عن سقوط 15 قتيلا من الجانبين. وتأتي هذه الاشتباكات في خرق لاتفاق توصلت إليه تركيا وروسيا الثلاثاء الماضي يقضي بوقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا وانسحاب القوات الكردية منها في مهلة تنتهي الثلاثاء القادم.

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الأحد أن 15 شخصا قتلوا جراء اشتباكات دارت السبت في شمال شرق سوريا بين مقاتلين موالين أنقرة يدعمهم الطيران التركي ومقاتلين أكراد سوريين.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن "المعارك تحصل في مناطق واقعة بين تل تمر ورأس العين وأوقعت 15 قتيلا، 9 من الفصائل الموالية لتركيا و6 من قوات سوريا الديموقراطية".

وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة تدور على تلاثة محاور في منطقتي "باب الخير" و"مريكيز" التابعتين لبلدة "أبو راسين"، إضافة إلى اشتباكات وقصف عنيف في قرية "الداودية" الواقعة على طريق رأس العين-تل تمر.

كما أشار المرصد إلى دخول قوات النظام بلدة "أبو راسين" الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، تزامنا مع الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات سوريا الديمقراطية من جانب والقوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب آخر.



يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود، نصّ على أن موسكو "ستسهل سحب" عناصر وحدات حماية الشعب وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كلم من الحدود مع تركيا.



وتنتهي المهلة المحددة لذلك بموجب الاتفاق الثلاثاء المقبل الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ).



وفي وقت سابق هذا الشهر، توصلت تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن انسحاب وحدات حماية الشعب من منطقة بطول 120 كلم بين تل أبيض ورأس العين في أعقاب العملية العسكرية التركية التي انطلقت في 9 تشرين الأول/أكتوبر وقاتلت خلالها فصائل سورية مسلحة إلى جانب أنقرة ضد القوات الكردية.





فرانس 24/ أ ف ب