اليمن: التحالف العربي يعلن تولي السعودية قيادة عملياته في عدن بدلا من الإمارات

أعلن التحالف العربي الذي تقوده الرياض في اليمن الأحد عن "إعادة تموضع" قواته في عدن لتصبح تحت قيادة السعودية بدلا من الإمارات. ورحب وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش بهذا القرار واصفا إياه "بالتطور الإيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود".

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قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد في بيان إن المجموعات المسلحة اليمنية الموالية للتحالف في مدينة عدن الجنوبية، ستكون تحت قيادة سعودية بعدما كانت تقودها الإمارات.



وأشار التحالف في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية أنه "تم إعادة تموضع قوات التحالف في عدن لتكون بقيادة المملكة وإعادة انتشارها وفق متطلبات العمليات الحالية".



وأشادت قيادة قوات التحالف "بكل الجهود التي بذلتها القوات كافة وفي مقدمتها القوات الإماراتية وأسهمت في نجاح الخطط المعدة لتنفيذ المهام العملياتية بكل كفاءة واقتدار".

قرقاش يرحب بإعادة التموضع



ورحب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش بإعادة التموضع، ووصفه بأنّه "تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود".



وكتب على حسابه في موقع تويتر، "فخورون بانتصارات قواتنا ضمن جهود التحالف، وتواصل الإمارات العمل مع المملكة لمستقبل أفضل لليمن وشعبه".



القيادة السعودية لقوات التحالف في عدن تطور إيجابي لصالح الاستقرار وتوحيد الأولويات وحشد الجهود، وكلنا ثقة بأن ما تحقق من إنجازات ومكتسبات بأيد أمينة، فخورون بانتصارات قواتنا ضمن جهود التحالف وتواصل الامارات العمل مع المملكة لمستقبل أفضل لليمن وشعبه الشقيق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) October 27, 2019

والإمارات الشريك الرئيسي في التحالف، هي الداعم الرئيسي لقوات من الانفصاليين تسيطر على عدن منذ معارك مع قوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف أيضا، قبل أكثر من شهرين.

ولعبت الإمارات دورا محوريا في التحالف العسكري منذ بداية عملياته في آذار/مارس 2015، قبل أن تعلن في تموز/يوليو الماضي خفض عديد قواتها في هذا البلد وتركيزها على التوصل إلى حل سياسي.

وعلاقة الإمارات بالحكومة اليمنية تشوبها الريبة مع اتهام أبوظبي لهذه السلطات بالسماح بتنامي نفوذ الإسلاميين داخلها، بينما تقول الحكومة من جهتها إن الإمارات ساعدت الانفصاليين لتنفيذ "انقلاب" وهو ما نفته أبوظبي.

فرانس 24/ أ ف ب

