المرصد السوري: مروحيات أمريكية أنزلت مقاتلين في سوريا ضمن عملية يرجح أنها استهدفت البغدادي

قوات أمريكية في قاعدة جوية في مكان غير معلوم بشمال شرق سوريا، 18 فبراير/ شباط 2019

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد أن مروحيات أمريكية أنزلت مقاتلين على الأرض بعد منتصف ليل السبت الأحد بمحافظة إدلب شمال سوريا، في إطار عملية استهدفت قيادات في تنظيم "الدولة الإسلامية" بينهم على الأرجح زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

إعلان اقرأ المزيد

بعد منتصف ليل السبت الأحد، أجرت القوات الأمريكية عملية إنزال في قرية باريشا في إدلب الواقعة شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد. وذكر المرصد أن العملية استهدفت على الأرجح تصفية قيادات في تنظيم "الدولة الإسلامية".

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت صباح الأحد أنه تم على الأرجح قتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي إثر العملية العسكرية الأمريكية في المنطقة المذكورة.

سرب من ثماني طائرات يستهدف أحد معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية"

وأفاد المرصد كذلك عن تنفيذ "سرب مؤلف من ثماني طائرات مروحية في منطقة باريشا في شمال مدينة إدلب الواقعة شمال غرب سوريا، هجوما" بعد منتصف ليل السبت، في منطقة يتواجد فيها "عناصر من تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ وتنظيم ’حراس الدين‘، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم امرأتان وطفل".

وأعلنت شبكتا التلفزيون الأمريكيتين "سي إن إن" و"إيه بي سي" نقلا عن مسؤولين كبار في وقت مبكر من الأحد أن أبو بكر البغدادي قتل على الأرجح بعد غارة أمريكية على منطقة إدلب في سوريا.

"فجر سترته الانتحارية"

أما شبكة "إيه بي سي" فنقلت عن مصادر حكومية عديدة قولها إن البغدادي ربما يكون قد قتل نفسه بسترة انتحارية عندما هاجمت قوات أمريكية خاصة موقعه.

وكان البيت الأبيض قد أعلن السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي بإعلان "مهم جدا" صباح الأحد.

فرانس24/ أ ف ب