من هي الجهات التي ساعدت الأمريكيين في عملية قتل البغدادي؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة "دلتا فورس" بإدلب شمال غرب سوريا، شاكرا عدة دول وجهات ساهمت في إنجاح تلك العملية. فمن هي تلك الجهات؟

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قتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية بإدلب شمال غرب سوريا ليل السبت إلى الأحد. العملية التي نفذتها قوات "دلتا فورس" كانت نتاج تعاون استخباراتي منذ أشهر شاركت فيه عدة جهات حسب ما كشف عنه الرئيس الأمريكي.

وخلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض الأحد، شكر دونالد ترامب كل من العراق وسوريا وروسيا وتركيا والأكراد لمساهمتهم في إنجاح تلك العملية.

بغداد تقول إنها أول من أبلغ الأمريكيين بمكان البغدادي

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي أنه قدم معلومات إلى القوات الأمريكية حددت مكان اختباء زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي.

وجاء في بيان صادر عن الجهاز "بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وفقاً لمعلومات دقيقة، من تحديد الوكر الذي يختبأ فيه رأس داعش الإرهابي المجرم أبو بكر البغدادي ومن معه في محافظة إدلب السورية".



قوات سوريا الديمقراطية: عمل استخباراتي منذ خمسة أشهر

من جهته، أشاد قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي بـ"عمل استخباراتي مشترك" مع واشنطن أدى إلى "القضاء" على البغدادي.

وقال عبدي في تغريدة على تويتر، "منذ خمسة أشهر، هنالك عمل استخباراتي على الأرض وملاحقة دقيقة حتى تمّ من خلال عملية مشتركة القضاء على الإرهابي أبو بكر البغدادي".



تركيا: تنسيق بين أنقرة وواشنطن قبيل العملية

تركيا من جانبها أعلنت أنه تم "التنسيق" بين أنقرة وواشنطن قبيل العملية التي أدت إلى مقتل البغدادي.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على موقع تويتر، "قبيل العملية الأمريكية في محافظة إدلب السورية الليلة الماضية، حصل تبادل للمعلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية للبلدين"، أي بلاده والولايات المتحدة، دون إعطاء تفاصيل.

روسيا تنفي علمها المسبق بالعملية رغم شكر ترامب لها

رغم أنها كانت ضمن الجهات التي شكرها ترامب "لتعاملها بشكل رائع وفتح مجالها الجوي أمام المروحيات الأمريكية لتنفيذ العملية"... إلا أن وزارة الدفاع الروسية قالت إن لا علم لديها بشأن تقديم موسكو مساعدة للقوات الجوية الأمريكية في عملية قتل البغدادي. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الميجور جنرال إيجور كوناشينكوف قوله "لا علم لدينا بشأن المساعدة المزعومة التي سمحت للطيران الأمريكي بالتحليق في المجال الجوي لمنطقة خفض التصعيد في إدلب خلال هذه العملية".

فرانس 24/ أ ف ب / رويترز