اندلاع أول اشتباك بين قوات أنقرة ودمشق منذ التوغل العسكري التركي في سوريا

اندلعت الثلاثاء اشتباكات بين القوات التركية والسورية لأول مرة منذ توغل قوات أنقرة في سوريا، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن القوات التركية شنت في الصباح قصفا مدفعيا على قوات النظام السوري، ودارت "اشتباكات بالرشاشات" على أطراف قرية الأسدية قرب الحدود.

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للمرة الأولى منذ التوغل التركي في سوريا، اندلعت "اشتباكات عنيفة" الثلاثاء بين قوات النظام السوري والقوات التركية في شمال شرق سوريا، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن القوات التركية شنت في الصباح قصفا مدفعيا على قوات النظام. ودارت "اشتباكات بالرشاشات" على أطراف قرية الأسدية قرب الحدود، مشيرا إلى أن هذا "أول صدام مباشر بين الطرفين" منذ إطلاق أنقرة هجومها لإبعاد الأكراد عن حدودها في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

فرانس24/ أ ف ب