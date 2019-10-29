ترامب يعلن مقتل خليفة أبو بكر البغدادي المحتمل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنه تم تصفية الرجل المرجح لخلافة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي الذي قتلته القوات الأمريكية مطلع الأسبوع.

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرجل الذي كان من المرجح أن يخلف زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي قتل أبو بكر البغدادي، "قُتل" كذلك في الغارة التي شنتها قوات أمريكية خاصة.

وتضمنت تغريدة لترامب على تويتر "تأكد للتو أن القوات الأمريكية قتلت الشخص رقم واحد المرجح لخلافة أبو بكر البغدادي. كان من المرجح أن يحتل منصب القيادة، ولكنه الآن ميت كذلك"، بدون أن يكشف عن هوية ذلك الشخص أو أية تفاصيل أخرى.

وقال مسؤول كردي كبير إن المتحدث باسم البغدادي وذراعه اليمنى أبو حسن المهاجر، قتل الأحد في غارة منفصلة في قرية عين البيضاء. ولم يكن واضحا ما إذا كان هذا هو الشخص الذي كان يشير إليه ترامب في تغريدته.



وكان مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، قد ذكر على تويتر إن المهاجر تم استهدافه في "عملية منسقة بين مخابرات قوات سوريا الديمقراطية والجيش الأمريكي".



وتم تنفيذ تلك الغارة بعد يوم من اقتحام القوات الأمريكية الخاصة مخبأ البغدادي في شمال غرب سوريا.





فرانس24/ أ ف ب