روسيا تبلغ أردوغان باكتمال انسحاب القوات الكردية من شمال سوريا

أبلغت روسيا السلطات التركية أن المقاتلين الأكراد في سوريا انسحبوا بالكامل من المناطق القريبة من الحدود بموجب اتفاق سوتشي الذي توصلت إليه أنقرة وموسكو، والذي يقضي أيضا بأن تبدأ تركيا وروسيا بتسيير دوريات مشتركة في شريط حدودي على قسم كبير من الحدود الشمالية لسوريا.

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن روسيا أبلغت تركيا بأن المقاتلين الأكراد في سوريا أكملوا انسحابهم من المناطق القريبة من الحدود طبقا لاتفاق توصلت إليه أنقرة وموسكو.



وفي كلمة متلفزة في أنقرة بمناسبة يوم الجمهورية الذي تحتفل به بلاده قال أردوغان "أبلغت روسيا سلطاتنا المعنية بإكمال الجماعات الإرهابية انسحابها من هناك".



ويذكر أنه وبموجب اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين تركيا وروسيا في منتجع سوتشي على البحر الأسود، تم إمهال وحدات حماية الشعب الكردية 150 ساعة للانسحاب مع أسلحتهم من منطقة تمتد 30 كلم على الجانب السوري من الحدود التركية. وانتهت المهلة الثلاثاء الساعة 15,00 ت غ.



وقبل ذلك بقليل أعلنت روسيا انتهاء انسحاب القوات الكردية بالكامل من شمال سوريا كما هو مقرر. وبموجب اتفاق سوتشي من المقرر أن تبدأ تركيا وروسيا في تسيير دوريات مشتركة في شريط حدودي على قسم كبير من الحدود بين سوريا وتركيا عند انتهاء المهلة.



وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية أثناء زيارته لأرمينيا، إن "انسحاب الوحدات المسلحة من الأراضي التي سيقام عليها ممر آمن، اكتمل قبل الموعد المحدد". وتابع أنه "تم نشر حرس الحدود السوريين وشرطتنا العسكرية هناك".



وقال أردوغان إن المشاورات مع روسيا ستتواصل الأربعاء. وتابع "نحن لسنا هناك (في سوريا) لنبقى هناك. نحن لدينا هدف واحد فقط: نحن هناك لننظف المنطقة من الجماعات الإرهابية".



وفي 9 من تشرين الأول/أكتوبر شنت القوات التركية والمليشيات السورية الموالية لها هجوما على قوات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية، لإبعادها عن حدودها وإنشاء منطقة آمنة.

فرانس24/ أ ف ب

