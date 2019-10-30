إغلاق أكثر من مئة سفارة وقنصلية إسرائيلية حول العالم بسبب إضراب عمالي

احتجاجا على ظروف عملهم، بدأ دبلوماسيون إسرائيليون إضرابا مفتوحا الأربعاء ما تسبب في إغلاق أكثر من مئة سفارة وقنصلية إسرائيلية حول العالم. وقد تطرقت صحيفة غلوبس المالية اليومية في إسرائيل الشهر الماضي لمعاناة وزارة الخارجية من أزمة عميقة بعد التخفيضات المتكررة لميزانيتها.

إعلان اقرأ المزيد

في أعقاب نزاع طويل الأمد بينهم وبين وزارة المالية بدأ دبلوماسيون إسرائيليون الأربعاء إضرابا مفتوحا احتجاجا على ظروف عملهم، وفي ظل هذا الإضراب أغلقت أكثر من مائة سفارة وقنصلية إسرائيلية في العالم أبوابها اليوم.

ويعود النزاع بين الطرفين عندما غيرت وزارة المالية من جانب واحد قواعدها المتعلقة بتسديد نفقات الترفيه عن الضيوف الرسميين.



وتضمن بيان لنقابة موظفي وزارة الخارجية "نحن مضطرون لإغلاق مكاتب التمثيل الدبلوماسي في العالم اعتبارا من اليوم 30 تشرين الأول/أكتوبر". وتابع البيان "لن يتم تقديم أي خدمة للجمهور ولن يسمح بدخول الوفود".



وقال السفير الإسرائيلي في بلجيكا إيمانويل ناتشون "يتمحور الخلاف حول الطلب من الخزانة بتقديم الإيصالات الخاصة بمصاريف الترفيه". وأكد لراديو إسرائيل العام "سفارتنا مغلقة مثل بقية السفارات الإسرائيلية في العالم".



وأضاف ناتشون "عندما تستضيف شخصا ما في منزلك وتدعوه للعشاء أو إلى نشاط آخر، لا يمكن دائما أن تقدم إيصال بكل شيء". وتابع "هم بحاجة إلى أن يثقوا بنا عندما نعلن عن مثل هذه النفقات".



وأفادت صحيفة غلوبس المالية اليومية في إسرائيل الشهر الماضي عن معاناة وزارة الخارجية من أزمة عميقة بعد التخفيضات المتكررة لميزانيتها.



وبحسب الصحيفة فإن المحاسب العام للوزارة أمر المبعوثين بوقف جميع رحلات العمل والترفيه وإنهاء العمل الإضافي للموظفين المحليين".





فرانس24/ أ ف ب