إصابة عشرات الفلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي قرب غزة في الجمعة 81 لـ"مسيرات العودة"

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، أن عشرات الفلسطينيين تعرضوا لإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات يوم الجمعة 81 لـ"مسيرات العودة" التي بدأت في آذار/مارس العام الماضي.

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تعرض عشرات الفلسطينيين لإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات الجمعة في إطار "مسيرات العودة" قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.



وتضمن بيان للوزارة أن "الطواقم الطبية تعاملت مع 96 إصابة مختلفة منها 57 بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة". وأشارت أن أحد الجرحى في "حالة خطيرة" بعدما أصيب برصاصة في البطن شرق رفح في جنوب القطاع.



وأفاد مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية أن عشرات المتظاهرين اقتربوا لأمتار عدة من السياج الحدودي الفاصل، ورشقوا بالحجارة الجنود الإسرائيليين المتحصنين في غرف مصفحة خلف تلال رملية.



وشارك آلاف الفلسطينيين في تظاهرات يوم الجمعة الحادي والثمانين لـ"مسيرات العودة" التي بدأت في آذار/مارس العام الماضي.



ومنذ آذار/مارس 2018، تشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة تظاهرات أسبوعية تتخللها مواجهات يطالب المشاركون فيها برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هجروا منها منذ العام 1948.



ومذاك، قتل 311 فلسطينياً على الأقل بنيران إسرائيلية، فيما قتل ثمانية إسرائيليين.





فرانس24/ أ ف ب