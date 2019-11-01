انطلاق الدوريات الروسية التركية المشتركة شمال شرق سوريا بموجب اتفاق سوتشي

انطلقت الجمعة الدوريات الروسية التركية المشتركة في شمال شرق سوريا بموجب اتفاق تم بين أنقرة وموسكو الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019. وبدأت هذه الدوريات بعد أيام من الانسحاب الكامل لوحدات حماية الشعب الكردية من منطقة تمتد 30 كلم على الجانب السوري من الحدود التركية.

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بموجب اتفاق سوتشي الذي توصلت إليه أنقرة وموسكو، بدأت الجمعة القوات التركية والروسية تسيير دوريات مشتركة قرب الحدود السورية الشمالية.

واتفاق سوتشي تم التوصل إليه بعد هجوم شنته أنقرة ضد المقاتلين الأكراد في المنطقة، ما غير المعادلات على الأرض. فمنذ هجوم أنقرة في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الذي سبقه انسحاب أمريكي من نقاط حدودية عدة، اختلطت الأوراق في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، ودخلت قوات النظام وحليفتها روسيا إلى المعادلة.



ويبدو أن الأمريكيين والروس تقاسموا الخريطة الحدودية، ففي وقت تجري روسيا دورياتها غرب مدينة القامشلي الحدودية، سيرت القوات الأمريكية دورياتها الخميس شرق المدينة، التي تعد بمثابة عاصمة الإدارة الذاتية، التي أعلنها الأكراد في العام 2014.



وبدأت الدوريات الروسية التركية المشتركة حوالي منتصف النهار (09,00 ت غ) قرب بلدة الدرباسية، غرب القامشلي.



وتتكون الدورية الأولى من تسع آليات مدرعة روسية وتركية، ويفترض أن تسير في شريط يمتد بطول 110 كيلومترات على طول الحدود التركية غرب بلدة الدرباسية.



وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في الدرباسية أن المدرعات لم تحمل أي أعلام روسية أو تركية بطلب من موسكو.



ويذكر أنه في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، انسحبت قوات أمريكية حاربت لسنوات إلى جانب الأكراد ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، من نقاط حدودية عدة مع تركيا. بعد يومين، بدأت تركيا وفصائل سورية موالية لها هجوماً ضد المقاتلين الأكراد سيطرت خلاله على منطقة حدودية بطول نحو 120 كيلومتراً.



وعلقت تركيا هجومها في 23 تشرين الأول/أكتوبر بعد وساطة أمريكية واتفاق مع روسيا تم في منتجع سوتشي على البحر الأسود، على أن تسهل موسكو انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها أنقرة مجموعة "إرهابية"، من منطقة بعمق 30 كيلومتراً من الحدود مع تركيا. كما تم الاتفاق على تسيير دوريات مشتركة قرب الحدود، تستثني بشكل أساسي مدينة القامشلي.





اتفاق "مؤقت" لكن "جيد"



وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء أن انسحاب الوحدات "اكتمل قبل الموعد المحدد". وعلى الإثر أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيكون بإمكان تركيا التثبت من ذلك بعد تسيير الدوريات المشتركة.



واعتبر الرئيس السوري بشار الأسد في مقابلة تلفزيونية الخميس أن الاتفاق "مؤقت" لكنه "أمر إيجابي لا يُلغي سلبية الوجود التركي، ريثما يتم إخراج التركي بطريقة أو بأخرى".



وتهدف أنقرة إلى إبعاد المقاتلين الأكراد عن حدودها لإنشاء منطقة "آمنة" تعيد إليها قسما كبيرا من 3,6 مليون لاجئ سوري لديها.



وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعربت بداية عن تحفظاتها إزاء بعض ما جاء في الاتفاق، لكنها أعلنت في وقت لاحق بدء سحب قواتها من "كامل المنطقة الحدودية"، ولا تزال تحتفظ بتواجدها في مواقع عدة خصوصاً شرق مدينة القامشلي.



وأمام الهجوم التركي ضدهم، وبعدما شعروا أن واشنطن تركتهم وحدهم في مواجهة تركيا، عدوهم التاريخي، فتح الأكراد قنوات اتصال مع دمشق وحليفتها روسيا، تمّ بموجبها انتشار لقوات النظام في نقاط حدودية عدة، قبل أن تبدأ موسكو بتسيير دوريات في المنطقة.



أما الولايات المتحدة فيبدو أنها عادت عن قرارها بالانسحاب الكامل من مناطق سيطرة الأكراد، لتؤكد دعمها لهم وتبدأ بإرسال تعزيزات جديدة بهدف "حماية حقول النفط"، التي تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على أبرزها في محافظة دير الزور (شرق) بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية".







فرانس24/ أ ف ب