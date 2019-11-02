ريبورتاج: كيف استقبل الشارع اللبناني الخطاب الثاني للأمين العام لحزب الله منذ بدء الاحتجاجات؟

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 فرانس 24

جورج يزبك | روميو لانغلوا | نادية مسيح نص : مايسة عواد

يعيش لبنان على وقع حركة احتجاجية تطال مختلف المناطق منذ 15 يوماَ، المحتجون انتقدوا العديد من الأحزاب السياسية وبينها حزب الله. وألقى الأمين العام للحزب حسن نصرالله كلمة هي الثانية له في غضون أسبوعين من تاريخ اندلاع الاحتجاجات، بعد كلمة أولى كانت قد أثارت الكثير من الجدل في لبنان والرفض من قبل المحتجين. الأنظار كلها تسلطت على الخطاب الثاني للأمين العام الذي ألقاه الجمعة. فريق موفدينا مايسة عواد وجورج يزبك وروميو لانغلوا ونادية مسيح تابعوا كلمة نصرالله، ورصدوا ردود الفعل عليها في بيروت وأيضا في ضاحيتها الجنوبية التي تعد من أبرز معاقل حزب الله.