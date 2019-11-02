مقتل جندي فرنسي بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في مالي

أ ف ب

جنود فرنسيون من عملية برخان، في منطقة غورما، مالي، 27 مارس/ آذار 2019.

أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان نشرته السبت عن مقتل جندي فرنسي يدعى رونان بوانتو خلال عملية صباح السبت في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع لدى مرور آليته المدرعة. وتنبى تنظيم "الدولة الإسلامية" الهجوم عبر نشر بيان له على تطبيق تلغرام جاء فيه أن عناصره استهدفت رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان بمنطقة ميناكا شمال شرق مالي.

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قتل جندي فرنسي خلال عملية صباح السبت في مالي إثر "انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع لدى مرور آليته المدرعة"، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان.

من جهتها، أعلنت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي أنها ستتوجه "قريبا جدا إلى مالي لإجراء محادثات مع السلطات المالية". والجندي الضحية هو رونان بوانتو.

تنظيم "الدولة الإسلامية" يعلن استهداف عناصره للمدرعة الفرنسية

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" تفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياة الجندي الفرنسي.

وقال التنظيم في بيان عبر تطبيق تلغرام "استهدف جنود الخلافة رتل آليات للقوات الفرنسية بالقرب من قرية انديليمان بمنطقة ميناكا شمال شرق مالي بتفجير عبوة ناسفة".



الرئيس الفرنسي يحيي "تضحية العسكري"

وحيا الرئيس إيمانويل ماكرون "تضحية" العسكري، مؤكدا تضامنه "مع رفاقه في العمليات في منطقة الساحل"، ومع القوات في دول منطقة الساحل "التي تدفع ضريبة باهظة في مكافحة الإرهاب".

وأكد "التضامن الكامل للأمة في هذه الظروف المؤلمة".

وأوضحت بارلي أن بوانتو قضى متأثرا بجروحه "بعد انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع قرب ميناكا في مالي" قرب الحدود مع النيجر.

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وقتل الجمعة 49 جنديا ماليا قرب ميناكا في شمال شرق البلاد في "هجوم إرهابي" تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأضافت بارلي في بيان "وسط ظروف أمنية متدهورة، يظهر مقتل رونان بوانتو أن المعركة ضد المجموعات الارهابية في الساحل لم تنته"، مؤكدة "العزم الكامل على مواصلتها".

فرانس24/ أ ف ب