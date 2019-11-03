إسرائيل: فتح تحقيق ونقل مجندة من شرطة الحدود بعد بث فيديو يظهر إطلاق النار على فلسطيني أعزل

قالت الشرطة الإسرائيلية الأحد إنها فتحت تحقيقا وأنهت خدمة مجندة ونقلتها من شرطة الحدود إلى جيش الدفاع بعد بث فيديو يظهر إطلاق نار على شاب فلسطيني أعزل بأحد الحواجز بالضفة الغربية، في حادث وقع قبل عام ونصف. وظهر الشاب الأعزل في الفيديو وهو يدير ظهره ويبتعد عن الجنود الإسرائيليين قبل أن يطلق أحدهم الرصاص باتجاهه. من جانبها، نددت منظمة التحرير الفلسطينية بالواقعة معتبرة أنها "تظهر حجم الكراهية العمياء والعنصرية الصهيونية في تعامل الاحتلال (...) مع الفلسطينيين".

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فتحت الشرطة الإسرائيلية الأحد تحقيقا بعد بث مقطع فيديو يظهر إطلاق أحد عناصرها النار في اتجاه شاب فلسطيني أعزل كان يدير ظهره لشرطيين قرب حاجز عسكري في الضفة الغربية المحتلة، في حادث يعود إلى عام ونصف مضى.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد أن الحادث "وقع قبل عام ونصف عام، وحققت وزارة العدل فيه".



وأضاف روزنفيلد "تم إنهاء خدمة المجندة في حرس الحدود بشبهة إطلاق الرصاصة المطاطية، ونقلها من الخدمة في شرطة الحدود إلى جيش الدفاع الإسرائيلي مع استمرار خضوعها للتحقيق".



وبحسب روزنفيلد تم أيضا إنهاء خدمات بعض العناصر ونقل عدد آخر من مواقعهم.

وبثت القناة 13 الإسرائيلية مساء السبت شريط فيديو يظهر عناصر من حرس الحدود الإسرائيلي وهم يصرخون على شاب فلسطيني بالقرب من حاجز "الزعيم" العسكري، قبل أن يطلق أحدهم رصاصة مطاطية باتجاهه، أصابته وأوقعته أرضا.



وظهر الشاب الفلسطيني في الفيديو وهو يحمل حقيبة وأوراقا ثبوتية وينصاع لتعليمات الجنود ويبدأ بالابتعاد منهم نحو الطرف الآخر من النفق القريب من الحاجز العسكري.



وأطلق أحد الجنود النار باتجاه الشاب الذي كان يسير بعيدا رافعا ذراعيه، فسقط وعاد الجنود نحو الحاجز بدون التحقق من مصيره.



من جهتها، طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة الأحد، باتخاذ موقف ينسجم مع القرارات والاتفاقيات الدولية.

منظمة التحرير الفلسطينية: الفيديو يظهر حكم الكراهية العمياء في تعامل الاحتلال مع الفلسطينيين



وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "إن شريط الفيديو يظهر حجم الكراهية العمياء والعنصرية الصهيونية (...) في تعامل الاحتلال وجنوده ومستوطنيه مع الفلسطينيين الذين باتت أرواحهم ودماؤهم محط تسلية لقتلة على هيئة بشر".



وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ب"التحرك لتطبيق القرارات والقوانين والاتفاقات الدولية وخصوصا تلك المتعلقة بحقوق الانسان وحماية المدنيين تحت الاحتلال".



وحملت المجتمع الدولي ومؤسساته "المسؤولية الكاملة عن أي تدهور وانفجار للأوضاع في الأرض المحتلة، إن لم تقم بواجبها الإنساني ضد حكومة الاحتلال الإرهابية وراعيتها الإدارة الأمريكية التي نشرت الجريمة والدمار والخراب بالشرق الأوسط بسبب طبيعتها العدوانية"، بحسب ما جاء في البيان.

فرانس 24/ أ ف ب



