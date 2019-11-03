الأردن: 7 آلاف موظف بالأنروا ينهون إضرابهم بعد اتفاق مع الوكالة على زيادة رواتبهم

أنهى العاملون بوكالة أنروا في العاصمة الأردنية عمان إضرابهم الأحد بعد التوصل إلى تفاهمات بينهم وبين الوطالة الأممية لزيادة رواتبهم. وكان نحو 7 آلاف موظف وعامل في مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد أعلنوا في وقت سابق الأحد عن إضرابا مفتوحا عن العمل ما أدى إلى شل كافة مرافق الوكالة التعليمية والصحية والخدماتية التابعة للأنروا بالأردن.

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توصلت وكالة أنروا الأحد إلى تفاهمات مع العاملين بها لإنهاء الإضراب الذي كان قد بدأه نحو 7 آلاف موظف وعامل بالوكالة المخصصة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالأردن، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثلي اتحاد العاملين المحليين في أنروا بالأردن إن "الاتفاق يتضمن منح 100 دينار (حوالى 140 دولار) لجميع العاملين في أونروا من الدرجة الوظيفية الثانية إلى الدرجة الوظيفية الثامنة وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل".



وأضاف أن "الإتفاق يتضمن كذلك منح 70 دينار (حوالى مئة دولار) لجميع العاملين في أونروا من الدرجة الوظيفية التاسعة إلى الدرجة الوظيفية العشرون وتمنح على الراتب الأساسي ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير المقبل".

فك الإضراب والعودة إلى العمل صباح الاثنين



من جهته، أكد رئيس اتحاد العاملين في وكالة أنروا في الأردن رياض زيغان أنه "على ضوء هذا الاتفاق ستحصل الفئة الأقل حظا بين العاملين على المئة دينار أما البقية فستحصل على سبعين دينارا على أن يرتفع في المستقبل".



وأضاف "وبناء على ذلك تقرر فك الإضراب وإعلان الدوام إبتداء من صباح الاثنين".



وكان نحو سبعة آلاف موظف وعامل في أونروا في الأردن، إضرابا مفتوحا عن العمل الأحد للمطالبة بزيادة رواتبهم.



وشل الإضراب كافة مرافق الوكالة التعليمية والصحية والخدماتية وغيرها من المؤسسات في الأردن التي يديرها نحو سبعة آلاف موظف وعامل.



وتقوم الوكالة بإدارة 169 مدرسة في الأردن تستقبل نحو 120 ألف طالب وطالبة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين و25 مركزا صحيا و14 مركزا نسويا ومؤسسات ودوائر اخرى.

فرانس 24/ أ ف ب















