تنس: الصربي ديوكوفيتش يحرز دورة باريس ويبقي على آماله في تصدر تصنيف المحترفين

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش دورة باريس لكرة المضرب للمرة الخامسة في تاريخه إثر تغلبه بسهولة الأحد على منافسه الكندي دينيس شابوفالوف. وأبقى ديوكوفيتش على حظوظه في استعادة تصدر التصنيف العالمي للمحترفين على أن يرتبط ذلك بمجريات بطولة الماسترز الختامية للموسم (1500 نقطة)، والتي ستستضيفها لندن بدءا من 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

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توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأحد بدورة باريس للمرة الخامسة في آخر دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، مبقيا على آماله في استعادة صدارة تصنيف المحترفين الذي سيفقده الاثنين لصالح الإسباني رافايل نادال.

وقد تفوق الصربي بسهولة على منافسه الكندي دينيس شابوفالوف في النهائي بنتيجة 6-3 و6-4 في ساعة وخمس دقائق فقط، معززا رصيده في دورة العاصمة الفرنسية، ومحرزا لقبه الرابع والثلاثين في دورات الماسترز.



وبات الصربي، البالغ من العمر 32 عاما، على بعد لقب واحد فقط من معادلة الرقم القياسي في دورات الماسترز الذي يحمله نادال.



وأتى تتويج ديوكوفيتش عشية صدور التصنيف الجديد الذي سيشهد عودة "الماتادور" الإسباني (33 عاما) إلى الصدارة للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، وذلك بعد يومين فقط على انسحابه من دورة باريس بسبب الإصابة، قبيل خوضه نصف النهائي ضد شابوفالوف.

ديوكوفيتس يأمل في استعادة الصدارة مع بطولة لندن

لكن إحراز ديوكوفيتش لقب باريس للمرة الخامسة والنقاط التي سيحصل عليها نتيجة ذلك، أبقى على حظوظه في أن يعود إلى الصدارة، على أن يرتبط ذلك بمجريات بطولة الماسترز الختامية للموسم (1500 نقطة)، والتي ستستضيفها لندن بدءا من 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ويأمل ديوكوفيتش في استعادة الصدارة لمعادلة الرقم القياسي الذي يحمله الأمريكي بيت سامبراس، بإنهاء الموسم في المركز الأول للعام السادس.

ورفع ديوكوفيتش رصيده من الألقاب في مسيرته الاحترافية إلى 77، بينها لقب باريس في 2009 و2013 و2014 و2015 و2019. وبات في رصيده خمسة ألقاب هذا العام أبرزها بطولة أستراليا المفتوحة وويمبلدون الإنكليزية، ما مكنه من رفع رصيده في بطولات غران شالام إلى 16.

فرانس 24/ أ ف ب









