دورة باريس: ديوكوفيتش يحرز لقبه الخامس في العاصمة الفرنسية

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باريس (أ ف ب)

أحرز المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقب دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب لهذا الموسم، بفوزه في المباراة النهائية الأحد على الكندي دينيس شابوفالوف 6-3 و6-4.

وعزز ديوكوفيتش الذي سيفقد الإثنين صدارة التصنيف لصالح الإسباني رافايل نادال، رقمه القياسي في باريس بلقب خامس، ورفع رصيده من ألقاب الماسترز الى 34، ليصبح على بعد لقب واحد فقط من حامل الرقم القياسي نادال الذي انسحب السبت بسبب الإصابة، قبل خوضه مباراة نصف النهائي ضد شابوفالوف.

وعزز الصربي بإحرازه لقب باريس التي خسر مباراتها النهائية في العام الماضي أمام الروسي كارن خاتشانوف، فرصه في إنهاء العام 2019 في صدارة التصنيف، بحسب مجريات بطولة الماسترز الختامية التي تنطلق في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وقدرة نادال على خوض غمارها أم لا.

وبحال استعاد ديوكوفيتش الصدارة، سيعادل الرقم القياسي الذي يحمله الأميركي بيت سامبراس، بإنهاء الموسم في المركز الأول للعام السادس.

واحتاج الصربي الى ساعة وخمس دقائق فقط للتغلب على منافسه الكندي البالغ من العمر 20 عاما والمصنف 28 عالميا، ويحقق عليه الفوز الرابع في رابع مباراة تجمع بينهما. وكان شابوفالوف يخوض للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية نهائي إحدى دورات الماسترز للألف نقطة.

وقال الصربي بعد فوزه "كانت بطولة رائعة بالنسبة إليّ ولم أخسر خلالها أي مجموعة"، معتبرا أن منافسه قدم أداء جيدا جدا في مواجهته.

أضاف "كنتُ صلبا وعندما احتاج الأمر حققت الكسر، وهذا الأمر كان كافيا"، في إشارة الى كسره إرسال شابوفالوف مرتين في المباراة، وذلك في الشوط الثاني من المجموعة الأولى، والسابع من المجموعة الثانية.

Â© 2019 AFP