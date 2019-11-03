ماراتون نيويورك: كيتاني تتنازل عن عرشها وكاموورور يتوج للمرة الثانية

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نيويورك (أ ف ب)

تنازلت الكينية ماري كيتاني عن لقبها بطلة لماراتون نيويورك، وذلك لصالح مواطنتها جويسيلين جيبكوسغي التي توجت الأحد في مشاركتها الرسمية الأولى.

وقدمت جيبكوسغي سباقا تكتيكيا رائعا ونجحت في الابتعاد عن حاملة اللقب كيتاني في الأميال الأخيرة، منهية السباق في ساعتين و22 دقيقة و38 ثانية على بعد ثوان معدودة من الرقم القياسي لماراتون نيويورك والمسجل منذ 2003 باسم الكينية الأخرى (2:22.31 ساعة).

وكانت الكينية البالغة 25 عاما تخوض الماراتون الأول لها على الصعيد الرسمي، في حين أن مواطنتها كيتاني كانت تهدف الى لقبها الخامس في نيويورك.

وعند الرجال كان اللقب كينيا أيضا من نصيب جوفري كاموورور الذي توج بطلا للمرة الثانية بعد أن سبق له احراز اللقب عام 2017.

وابتعد كاموورور في صدارة السباق مع الوصول الى الأميال الثلاثة الأخيرة، متقدما على مواطنه ألبرت كورير بعد أن سجل 2:08.13 ساعة، فيما حل الإثيوبي غيرما بيكيلي غيبري ثالثا.

Â© 2019 AFP