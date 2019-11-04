إسلاميو باكستان يتعهّدون بمواصلة تحرّكهم الاحتجاجي بعد رفض رئيس الوزراء الاستقالة

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اسلام اباد (أ ف ب)

تعهّد الإثنين زعيم حزب إسلامي باكستاني بارز قاد الآلاف من مناصريه في مسيرة إلى العاصمة إسلام أباد للمطالبة بتنحي رئيس الوزراء، بمواصلة تحركه الاحتجاجي بعدما تجاهل عمران خان مهلة مدّتها 48 ساعة كان قد حدّدها له.

ويتّهم فضل الرحمن الذي يقود "جمعية علماء الإسلام"، أحد أبرز الأحزاب الإسلامية في البلاد، خان بأنه تولى السلطة العام الماضي بدعم من الجيش الذي يحكم فعليا البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاما.

وينفي خان والجيش هذه الاتهامات التي تزايدت منذ انتخابات تموز/يوليو 2018.

لكن فضل الرحمن أطلق في الأيام الأخيرة حركة احتجاجية بلغت ذروتها بوصوله ليل الخميس إلى العاصمة على رأس عشرات الآلاف من مناصريه للمطالبة باستقالة خان.

والجمعة أعلن أنه يمنح الحكومة 48 ساعة للتنحي.

كذلك وجّه قادة أكبر حزبين معارضين في باكستان كلمات للمحتجين، كرروا فيها مطالب فضل الرحمن واتّهاماته.

لكن المهلة انقضت والحكومة لم تتنح.

وعلى الرغم من الحماس الكبير الذي يبديه مناصرو فضل الرحمن لم يقم الحزبان المعارضان بتعبئة كبيرة لمناصريهما، وقد غادر زعيماهما إسلام أباد على العكس من زعيم "جمعية علماء الإسلام".

وليل الإثنين وعد بمواصلة التحرك قائلا إنه يواصل التحاور مع الحكومة وإن الاحتجاجات لن تتوقف إلا إذا توافقت على ذلك كافة أحزاب المعارضة.

وقال "على هؤلاء الحكام أن يذهبوا، يجب الإقرار بحقوق المحتشدين".

ولم يتّضح كم من الوقت ينوي فضل الرحمن إبقاء مناصريه في إسلام أباد حيث أقاموا مخيما اعتصاميا في موقع تم تخصيصه للتحرك.

وكان خان قد ندد بالحركة الاحتجاجية التي وصفها بأنها "ابتزاز". لكن سلطات إسلام أباد كانت قد أخذت التحرك الاحتجاجي على محمل الجد ونشرت قوات الأمن وقطعت الطرق المؤدية إلى منطقة السفارات في العاصمة.

وفي الماضي شهدت العاصمة الباكستانية احتجاجات مماثلة بما في ذلك تظاهرات استمرت أشهرا عدة قادها عام 2014 خان نفسه حين كان زعيما للمعارضة.

وأثارت بعض الاحتجاجات أعمال عنف كما تسببت بزحمات سير خانقة.

وقرر فضل الرحمن توقيت تحرّكه بالتزامن مع غضب عارم في باكستان على خلفية التدهور الاقتصادي.

لكن افتقاره لما يؤكد مزاعمه دفع بعدد من المراقبين إلى اعتبار أن غرور فضل الرحمن هو الدافع وراء تحرّكه، لا سيّما لخشيته من فقدان مكانته بعدما تم تهميش حزبه، الذي لطالما كان لاعبا أساسيا في السياسية الباكستانية، في الانتخابات الأخيرة التي أوصلت خان إلى الحكم.

© 2019 AFP