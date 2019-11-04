الجيش المصري يعلن مقتل 83 "تكفيريّاً" في شمال ووسط سيناء

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القاهرة (أ ف ب)

أعلن الجيش المصري الاثنين مقتل 83 "تكفيريّاً" ومقتل وإصابة ثلاثة من عناصره في شمال ووسط سيناء حيث يخوض مواجهات مع الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلاميّة.

وجاء في بيان للجيش بثّه التلفزيون الرسمي "أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم (الاثنين) عن ... القضاء على عدد 77 فرداً تكفيريّاً عثِر بحوزتهم على عدد 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع ... بشمال ووسط سيناء".

وأضاف البيان "كما تم تنفيذ عده عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 فرد تكفيرى شديدى الخطورة".

وأضاف البيان "نتيجةً للأعمال القتاليّة الباسلة لقوّاتنا المسلّحة بمناطق العمليّات، نال شرف الشهادة والاصابة ضابط و2 جندى أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية"، من دون توضيح التفاصيل.

ومنذ إطاحة الجيش المصري الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين إسلاميين متطرفين في انحاء البلاد لكنها تتركز في محافظة شمال سيناء، حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في مصر ضد الشرطة والجيش والمدنيين.

وتسبّبت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين.

لكن وتيرة الهجمات الجهادية تراجعت بشكل ملحوظ إثر عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في شباط/فبراير 2018 "لمكافحة الارهاب".

ويعلن الجيش المصري باستمرار مقتل "عناصر تكفيريّة" خلال عمليّاته، حتّى بلغت حصيلة القتلى في صفوفهم بعد بيان الاثنين أكثر من 830 شخصا.

في المقابل، قُتل قرابة 60 عسكريّاً مصريّاً منذ شباط/فبراير 2018، بحسب أرقام رسميّة.

والأسبوع الماضي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية تعيين أبو حمزة القرشيّ خلفا لزعيمه أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا، وبايعت "ولاية سيناء" القيادي الجديد.

Â© 2019 AFP