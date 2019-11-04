الدوري الأميركي للمحترفين: "تريبل دابل" ثانية تواليا لـ"الملك" جيمس

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقق "الملك" ليبرون جيمس الثلاثية المزدوجة ("تريبل دابل") الثانية تواليا وقاد فريقه لوس أنجليس ليكرز إلى فوزه الخامس على التوالي وكان على حساب مضيفه سان أنتونيو سبيرز 103-96 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأنهى جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، المباراة بتسجيله 21 نقطة مع 11 متابعة و13 تمريرة حاسمة، بعدما كان سجل "تريبل دابل" (10 على الأقل في ثلاث من الفئات الإحصائية) في المباراة ضد مضيفه دالاس مافريكس 119-110 بعد التمديد بتسجيله 39 هي الأعلى له حتى الآن هذا الموسم، و12 متابعة و16 تمريرة حاسمة.

وساهم أنطوني ديفيس في الفوز الخامس لليكرز في ست مباريات بتحقيقه ثنائية مزدوجة "دابل دابل" حيث كان أفضل مسجل في المباراة برصيد 25 نقطة مع 11 متابعة، وأضاف أيفراي برادلي 16 نقطة وكل من البديلين دوايت هاوارد وكنتافيوس كالدويل-بوب 14 نقطة مع 13 متابعة للأول.

وهي المرة الأولى التي يحقق فيها لوس أنجليس ليكرز الذي غاب عن الأدوار الإقصائية ("البلاي أوف") ستة مواسم متتالية، خمسة انتصارات متتالية منذ أكثر من عام، فانتزع صدارة المنطقة الغربية أمام جاره لوس أنجليس كليبرز الفائز على ضيفه يوتا جاز 105-94، علما بأن كليبرز لعب مباراة أكثر (7 مقابل 6 لليكرز).

وشهدت بداية المباراة ندية كبيرة بين الفريقين وحسم ليكرز ربعها الأول بصعوبة بفارق نقطة واحدة (26-25)، قبل أن يضرب بقوة في الربع الثاني ويحسمه في صالحه بفارق 12 نقطة (30-18) وبالتالي الشوط الأول بفارق 13 نقطة (56-43).

وقلص سبيرز الفارق إلى خمس نقاط (72-77) في الربع الثالث بعدما كسبه 29-21، قبل أن يواصل تألقه في الربع الأخير وسجل 16 نقطة متتالية فرض بها التعادل 90-90 قبل أربع دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

لكن ليكرز استعاد أفضليته بتسجيله تسع نقاط مقابل سلة لأصحاب الأرض، ثم حافظ على تفوقه حتى أنهى الربع الأخير في صالحه 26-24 والمباراة 103-96.

وكان ديجونت موراي أفضل مسجل في صفوف سان أنتونيو سبيرز الذي مني بخسارته الثانية في ست مباريات والأولى على أ{ضه في أربع مباريات، برصيد 18 نقطة مع 11 متابعة، وأضاف البديل رودي غاي 16 نقطة مع 10 متابعات، فيما اكتفى ديمار ديروزان بتسجيل 14 نقطة فقط.

- دونشيتش يحذو حذو جيمس -

وواصل النجم كواهي لينارد تألقه مع فريقه الجديد لوس أنجليس كليبرز بعدما قاده غلى الفوز على ضيفه يوتا جاز 105-94 بتسجيله 30 نقطة مع ست متابعات.

وهي المرة الرابعة في ست مباريات يسجل فيها لينارد 30 نقطة أو أكثر، بعد انتقاله الحر إلى كليبرز الصيف الماضي بعد قيادته تورونتو رابتورز الى اللقب الاول في تاريخه.

وعانى كليبرز في الأرباع الثلاثة الأولى أمام يوتا حيث خسر الأول والثالث (16-20 و26-28 على التوالي) وكسب الثاني بصعوبة (23-21)، قبل أن يضرب بقوة في الربع الأخير حيث كسبه بفارق 15 نقطة (40-25).

وحذا نجم دالاس مافريكس الواعد السلوفيني لوكا دونشيتش (20 عاما) حذو جيمس بتحقيقه الـ"تريبل دابل" الثانية تواليا بتسجيله 29 نقطة في سلة كليفلاند كافالييرز مع 14 متابعة و15 تمريرة حاسمة ليقود فريقه غلى الفوز 131-111.

وكان دونتشيتش سجل "تريبل دابل" في المباراة التي خسرها فريقه أمام ليكرز بالذات الجمعة عندما سجل 31 نقطة مع 13 متابعة و15 تمريرة حاسمة.

Â© 2019 AFP