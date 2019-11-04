العراق: سقوط ثلاثة قتلى بين متظاهرين حاولوا اقتحام القنصلية الإيرانية بكربلاء

متظاهرون يضرمون النار في إطارات أمام مقر القنصلية الإيرانية بكربلاء، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

قتل ثلاثة متظاهرين عراقيين ليل الأحد-الاثنين إثر استخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق عدد من المحتجين الذين كانوا يحاولون اقتحام القنصلية الإيرانية بمدينة كربلاء.

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أدت اشتباكات بين محتجين عراقيين وقوات الأمن ليل الأحد-الاثنين أمام مبنى القنصيلة الإيرانية بمدينة كربلاء جنوب بغداد، إلى مقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص، حسبما أعلنت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي باتجاه متظاهرين حاولوا إحراق مبنى قنصلية إيران التي يتهمها المحتجون بأنها خلف النظام السياسي العراقي "الفاسد" الذي يطالبون بـ"إسقاطه".

وشاهد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية متظاهرين اثنين على الأقل ممددين بلا حراك بعدما أصيبا برصاص في الصدر.

واتهم شاب من المحتجين أمام مبنى القنصلية قوات الأمن باستهداف المتظاهرين قائلا "لا يرمون (يطلقون النار) للأعلى، النية القتل وليس تفريق" المتظاهرين.

وأضاف "أنهم يحمون القنصيلة الإيرانية ونحن نريد بلدنا حرا من أي بلد ثان، لا نريد أن يحكمنا بلد آخر".

قبل وقت قصير من إطلاق النار الغزير، رفع المتظاهرون الأعلام العراقية فوق الكتل الإسمنتية المحيطة بالمبنى القنصلي الواسع حيث يرفرف علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكتب المتظاهرون على الجدار الخارجي "كربلاء حرة ..إيران برة (خارج)"، فيما ألقى آخرون أمام أنظار قوات الشرطة، الحجارة وقناني نيران تجاه القنصيلة.

وأشعل آخرون إطارات سيارات حول القنصلية وعند أحد أبوابها.

ويعتبر المحتجون إيران الداعم الرئيسي للأحزاب السياسية والنظام الذي يتهمونه بـ"الفساد".

وما أجج غضب المحتجين العراقيين الزيارات المتكررة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني للعراق، وتصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي عن وجود "مخططات من الأعداء لإثارة الفوضى وتقويض الأمن في بعض دول المنطقة"، في إشارة إلى الاحتجاجات المطلبية في العراق.

فرانس24/ أ ف ب