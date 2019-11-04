بايرن ميونيخ الألماني يقيل مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بعد الهزيمة المذلة أمام أينتراخت فرانكفورت

توصل رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني أولي هونيس والرئيس التنفيذي كارل-هاينتس رومينيغه والمدير الرياضي البوسني حسن صالحميدزيتش والمدرب نيكو كوفاتش، لاتفاق بأن يترك الأخير منصبه بعد الهزيمة المذلة 5-1 أمام أينتراخت فرانكفورت.

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أعفى نادي بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم السبعة الماضية، الأحد مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش من مهامه بعد النتائج السيئة التي حققها، وآخرها الخسارة المذلة أمام أينتراخت فرانكفورت السبت.

وأورد النادي البافاري في بيان "أعفى بايرن ميونيخ المدرب نيكو كوفاتش من مهامه"، غداة الخسارة 1-5 أمام أينتراخت فرانكفورت في المرحلة العاشرة من البوندسليغا، في أسوأ هزيمة في الدوري لبايرن منذ 2009.

وأوضح النادي أن قرار التخلي عن المدرب البالغ من العمر 48 عاما، أتى بتوافق بين رئيس النادي أولي هونيس والرئيس التنفيذي كارل-هاينتس رومينيغه والمدير الرياضي البوسني حسن صالحميدزيتش، وكوفاتش نفسه.

وأشار إلى أن المعنيين عقدوا اجتماعا اليوم، طرح خلاله كوفاتش افتراقه عن النادي.

وزادت الخسارة أمام الفريق السابق لكوفاتش من الضغوط على الكرواتي الذي يقود بايرن للموسم الثاني، ولا سيما بعد تراكم النتائج السلبية. فقد اكتفى النادي في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الألماني بفوز وتعادل وخسارتين، وتلقى مرماه 12 هدفا في المباريات الست الأخيرة.

ونقل البيان عن رومينيغه قوله "أداء الفريق في الأسابيع الماضية والنتائج أظهرت أن ثمة حاجة للتحرك"، مشيرا إلى أن مسؤولي النادي خاضوا في "نقاش جدي مع نيكو هذا الأحد بناء على ذلك، وتوصلنا إلى قرار مشترك بأن نيكو لم يعد مدرب نادي بايرن".

ووجه النجم الألماني السابق الشكر إلى كوفاتش على ما قدمه للنادي "ولا سيما الثنائية (الدوري والكأس محليا) التي أحرزها في الموسم الماضي".

"القرار الصحيح"

ونقل البيان عن كوفاتش قوله "أعتقد أن هذا هو القرار الصحيح للنادي في هذا الوقت. النتائج والطريقة التي لعبنا بها مؤخرا قادتني إلى هذا القرار".

وأشار بايرن إلى أنه "حتى إشعار آخر، سيتولى المدرب المساعد هانز فليك مسؤولية الفريق، ولا سيما التحضير للمباراتين المهمتين ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا الأربعاء وضد بوروسيا دورتموند السبت المقبل" في الدوري المحلي.

وأتى الإعلان عن رحيل كوفاتش بعد ساعات من توجيه صحف ألمانية عدة انتقادات حادة له، متسائلة عن جدوى بقائه في منصبه.

وسألت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار اليوم "ما هي الحجج المتبقية للاحتفاظ بنيكو كوفاتش الذي تخلى عنه فريقه حتى؟".

وبحسب التقارير، كان كوفاتش محط انتقاد في غرفة الملابس أيضا.

وأوردت مجلة "كيكر" أن اللاعبين "ينتقدون النقص في المرونة التكتيكية والحلول لجهة اللعب في خط الهجوم"، مشيرة إلى أن هؤلاء يعتبرون في حلقاتهم الضيقة أن الحصص التدريبية "باتت تتمحور كثيرا حول الدفاع".

وكان الكرواتي قد رد في تصريحات، بعد مباراة الأمس، على سؤال عما إذا كان لا يزال يشعر بالثقة في منصبه، "لا يمكنني القول. شعوري ليس هاما"، مضيفا بشأن مستقبله "يجب أن تسألوا من يملك القرار".

أضاف "لست ساذجا، أعرف كيف تجري الأمور"، مضيفا "حتى بعشرة لاعبين لا يمكنك أن تخسر 1-5. هذا أمر مخيب"، في إشارة إلى خوض الفريق غالبية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه جيروم بواتنغ.

ومع اختتام مباريات المرحلة العاشرة، يحتل بايرن المركز الرابع في الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن لايبزيغ الثالث وفرايبورغ الخامس، وبفارق أربع نقاط خلف بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.

ويواجه الفريق البافاري محطتين مهمتين في الأسبوع المقبل، أولاهما استضافة أولمبياكوس اليوناني الأربعاء في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، والتي اقترب من حجز بطاقتها الأولى المؤهلة للدور المقبل بتصدره بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاث مباريات).

أما المحطة الأبرز فستكون السبت المقبل عندما يستضيف وصيفه في الموسم الماضي بوروسيا دورتموند في المرحلة 11 من الدوري المحلي.

فرانس24/ أ ف ب