بطولة إنكلترا: إيفرتون يعلن إصابة غوميز بكسر في كاحله الأيمن

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Everton (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

أعلن نادي إيفرتون أن لاعب وسطه الدولي البرتغالي أندريه غوميز يعاني من كسر في كاحل قدمه اليمنى تعرض له قبل 10 دقائق من نهاية المباراة ضد توتنهام الأحد في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وقال القطب الثاني لمدينة ليفربول في بيان "يؤكد إيفرتون أن أندريه غوميز سيخضع لعملية جراحية بعد اصابته في كاحله في المباراة ضد توتنهام"، مشيرا إلى أن العملية ستجري اليوم الاثنين.

وأضاف "بعد الفحوصات في المستشفى، تأكد أنه كان يعاني من كسر في الكاحل الأيمن".

ورفض البرتغالي ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون، في الوهلة الأولى اعطاء تفاصيل عن وضع مواطنه غوميز، مكتفيا بالقول في حساب النادي على تويتر "نقل أندريه الى المستشفى. إنه برفقة طاقمنا الطبي ويجب انتظار الأخبار. بالطبع، إنه وقت صعب بالنسبة لنا كمجموعة. هذا الأمر أبعد من كرة القدم. نقدم له كل دعمنا".

وتعرض غوميز لتدخل قوي من مهاجم توتنهام الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين قبل أن يصطدم بزميل الأخير المدافع الدولي العاجي سيرج أورييه، حيث توقفت المباراة لدقائق كثيرة قبل أن ينقل على حمالة.

وأشهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الصفراء في الوهلة الأولى في وجه سون، لكن سرعان ما غيّر لونها برفعه البطاقة الحمراء بمشاهدته ردود الفعل الرهيبة لزملاء غوميز وسون نفسه حيث اتضحت خطورة الإصابة التي تعرض لها البرتغالي.

وقال لاعب وسط توتنهام ديلي ألي في تصريح لقناة "سكاي سبورتس": "لم يكن الأمر جميلا حقا، لم أكن أرغب في مشاهدة ما حدث".

وأضاف "ذهبت إلى غرفة الملابس وكان سون مدمرا، إنه يبكي لكنها ليس غلطته. إنه أحد أكثر الناس لطفا الذين قابلتهم على الإطلاق، لم يكن يرغب في فعل شيء مثل هذا".

من جهته، قال مدرب توتنهام، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في مؤتمر صحافي عقب المباراة "لم يكن محظوظا بالطريقة التي سقط بها على الأرض خلال هذا التدخل. كرة القدم ليست مهمة، بل إن وضعه هو الأهم"، مشيرا إلى أن قائد إيفرتون سيموس كولمان جاء لمواساة سون في غرفة الملابس الخاصة بتوتنهام بعد المباراة.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لآلي (63) مقابل هدف للتركي جينك توسان (90+7).

Â© 2019 AFP