جان بول دوبوا يفوز بجائزة غونكور العريقة عن كتابه "كل الرجال لا يستوطنون العالم بالطريقة نفسها"

فاز الروائي جان بول دوبوا الإثنين بجائزة غونكور أعرق المكافآت الأدبية باللغة الفرنسية عن كتابه "كل الرجال لا يستوطنون العالم بالطريقة نفسها" وهو الكتاب الـ22 للمؤلف الفرنسي الحائز أيضا على جائزة فيمينا عام 2004 عن كتابه "حياة فرنسية". ومنحت كذلك جائزة رونودو إلى سيلفان تيسون عن كتابه "نمر الثلوج".

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منح الروائي جان-بول دوبوا الإثنين جائزة غونكور أعرق المكافآت الأدبية باللغة الفرنسية عن عمل يتناول بطريقة مؤثرة السعادة المفقودة.



وسبق أن نال الكاتب جان بول دوبوا (69 عاما) جائزة فيمينا العام 2004 عن كتابه "أون في فرانسيز" (حياة فرنسية).



ويروي كتابه "تو لي زوم نابيت با لو موند دو لا ميم فاسون" (كل الرجال لا يستوطنون العالم بالطريقة نفسها) قصة رجل يقبع منذ سنتين في سجن في بوردو، عندما يلتقيه القارئ.



وقال الروائي للصحافيين "هذا أمر لا يصدق! أنا لست معدا لأمور كهذه وهذا ليس عالمي".



وقال برنار بيفو رئيس أكاديمية غونكور عن جان بول دوبوا "لو كانت رواياته مترجمة من الإنكليزية لكان تمتع في فرنسا بمكانة مماثلة (للروائي الأمريكي) جون إيرفينغ و(الإسكتلندي) وليام بويد".



وفي كتاب دوبوا وهو الثاني والعشرون له، يخبر الراوي ويدعى بول هانسن كيف انتهى به المطاف لتشارك زنزانته مع أحد أعضاء نادي الدراجين "هيلز إنكيلز" المخيف والمؤثر في آن إذ لا يتردد في تهديد الآخرين جسديا لكنه يخشى الفئران ومقص الحلاق.



وبول هانسن إنسان طيب وعطوف. يعرف القارئ في نهاية الرواية سبب دخول رجل كهذا إلى السجن. وقبل ذلك تظهر إلى الواجهة ذكريات السعادة مفقودة.



ويروي جان-بول دوبا في كتبه قصة عالم يختفي ليحل مكانه عالم آخر يهيمن عليه الظلم والاستخفاف.



ولكي يصمد في السجن يتكلم بول هانسن مع موتاه أي شريكته واينونا قائدة طائرة مائية ووالده وهو قس دانماركي صارم ومتسامح في آن يبقى في منصبه رغم فقدانه لإيمانه ووالدته التي لا تتردد في عرض فيلم إباحي في قاعة سينما تملكها "رغم أنها زوجة قس"، وكلبته نوك وهي شخصية رئيسية في الرواية.

وقد منحت الإثنين أيضا جائزة رونودو إلى سيلفان تيسون عن "لا بانتير دي نيج" (نمر الثلوج). وقال الكاتب الرحالة البالغ 47 عاما "أشعر وكأني الأرنب الخارج من القبعة وكأني نمر في عالم منظم". وأضاف "أمل أن يساعد ذلك في فهم أفضل للحيوانات وفي حفظها".

فرانس24/ أ ف ب

