قوات الأمن العراقية تطلق الرصاص الحي على متظاهرين قرب التلفزيون الحكومي في بغداد

أفاد شهود عيان الإثنين بأن قوات الأمن العراقية فتحت النار على متظاهرين تجمعوا قرب التلفزيون الرسمي في بغداد ولم يتأكد بعد سقوط قتلى. وأسفرت موجة الاحتجاجات الثانية التي بدأت مطلع أكتوبر في العراق عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

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استخدمت القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي الإثنين ضد متظاهرين احتشدوا قرب مقر تلفزيون العراقية الحكومي في وسط بغداد، بحسب ما أفاد شهود عيان.



ولم يتسن على الفور التأكد من إمكانية سقوط قتلى، لكن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الرصاص الحي في العاصمة بغداد منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، مع استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر نفسه وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

فرانس24/ أ ف ب











