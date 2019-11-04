كأس الاتحاد الآسيوي: لقب لبناني أول عبر العهد

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كوالالمبور (أ ف ب)

أحرز العهد لقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بفوزه الإثنين بنتيجة 1-صفر على فريق 25 أبريل (نيسان) الكوري الشمالي في المباراة النهائية التي أقيمت في كوالالمبور.

وجاء الهدف الوحيد عبر الغاني عيسى ياكوبو (74)، ليمنح بطل لبنان في المواسم الثلاثة الأخيرة، لقبه القاري الأول.

وكان العهد ثالث فريق لبناني يبلغ النهائي بعد النجمة (2005) والصفاء (2008)، في عام شهد إقامته للمرة الأخيرة بنظام الذهاب والإياب.

وخاض الفريق الكوري الشمالي جزءا كبيرا من المباراة بعشرة لاعبيه، بعد طرد لاعبه آي تاي-سونغ في الدقيقة 26.

وبلغ كل من الفريقين للمرة الأولى نهائي المسابقة في نسختها الـ16.

وكرّس العهد هيمنة أندية غرب آسيا على اللقب، اذ لم يفلت منها سوى بتتويج جوهر دار التعظيم الماليزي عام 2015، بينما نالت دول وسط آسيا اللقب مرة واحدة أيضاً عبر ناساف كارشي الأوزبكي في 2011.

ولم يتلق بطل لبنان أي خسارة في مبارياته الـ11 في المسابقة، وحقق اليوم فوزه السابع مقابل أربعة تعادلات، واهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.

© 2019 AFP