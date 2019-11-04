محمد اشتيه: "تقدم هام وجدي" في ملف الانتخابات الفلسطينية

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رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب)

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية الاثنين عن تقدم " هام وجدي" في ملف الانتخابات التشريعية الفلسطينية، استنادا إلى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية التي تقوم بدور الوسيط بين حركتي فتح في الضفة الغربية وحماس في قطاع غزة.

وقال اشتية من مكتبه في مدينة رام الله قبيل بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي "استمعنا إلى تقرير من رئيس لجنة الانتخابات المركزية بحضور الرئيس محمود عباس الأحد، وهناك تقدم جدي، وترحب الحكومة بهذا التقدم الهام".

ويقود رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر سلسلة من اللقاءات المكوكية بين قيادة حركة فتح في الضفة الغربية ممثلة برئيس السلطة الفلسطينية، وقيادة حركة حماس في قطاع غزة ممثلة برئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، حول تفاصيل العملية الانتخابية.

ووصف ناصر لقاءه مع قيادة حركة حماس وفصائل فلسطينية السبت في غزة بـ"المميز"، وذلك قبل أن ينتقل للقاء عباس الأحد في مقر الرئاسة في رام الله.

وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006 حين فازت حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132 مقعدا.

وحسب القانون الأساسي الفلسطيني يفترض أن تجري الانتخابات كل أربع سنوات. لكن الانقسامات بين الحركتين الفلسطينيتين الرئيسيتين حال دون إجراء انتخابات جديدة منذ ذلك الوقت.

وسيطرت الحركة الإسلامية على قطاع غزة عام 2007 بالقوة.

وقال اشتية "هناك إرادة سياسية بأن تتم الانتخابات.

وجرت أول انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية عام 1996، كما جرت انتخابات رئاسية في العام 2005 إثر وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

وشارك الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية المحتلة في الانتخابات.

وأكد اشتية أن السلطة الفلسطينية بعثت خلال الأيام الماضية رسائل عديدة إلى مختلف دول العالم بهدف الضغط "لإنجاز الانتخابات في القدس".

© 2019 AFP