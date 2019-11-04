مصر: الجيش يعلن مقتل 83 متشددا في شمال ووسط سيناء

أعلن الجيش المصري في بيان مقتل 83 متشددا من تنظيم "الدولة الإسلامية" في عدة عمليات من أواخر سبتمبر إلى اليوم الإثنين. وأضاف البيان بأن عددا من الجنود المصريين قتلوا خلال هذه العمليات. ويذكر أن الجيش المصري شن عملية عسكرية واسعة ضد المتشددين في فبراير 2018 تراجعت على إثرها وتيرة الهجمات الجهادية.

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أعلن الجيش المصري الاثنين مقتل 83 "تكفيريا" ومقتل وإصابة ثلاثة من عناصره في شمال ووسط سيناء حيث يخوض مواجهات مع الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وجاء في بيان للجيش بثه التلفزيون الرسمي "أسفرت الجهود خلال الفترة من 28/09/2019 وحتى الإثنين عن القضاء على 77 فردا تكفيريا عثِر بحوزتهم على 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع بشمال ووسط سيناء".



وأضاف البيان "كما تم تنفيذ عدة عمليات نوعيه أسفرت عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة".

وأضاف البيان "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات، نال شرف الشهادة والإصابة ضابط و2 جنود أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية"، من دون توضيح التفاصيل.



ومنذ إطاحة الجيش المصري الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين إسلاميين متطرفين في أنحاء البلاد لكنها تتركز في محافظة شمال سيناء، حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في مصر ضد الشرطة والجيش والمدنيين.



وتسببت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين. والأسبوع الماضي أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" خلفا لزعيمه أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية عسكرية أمريكية في شمال غرب سوريا، وبايعت "ولاية سيناء" القيادي الجديد.



لكن وتيرة الهجمات الجهادية تراجعت بشكل ملحوظ إثر عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في شباط/فبراير 2018 "لمكافحة الإرهاب".



ويعلن الجيش المصري باستمرار مقتل "عناصر تكفيرية" خلال عملياته، حتى بلغت حصيلة القتلى في صفوفهم بعد بيان الإثنين أكثر من 830 شخصا.



في المقابل، قتل قرابة 60 عسكريا مصريا منذ شباط/فبراير 2018، بحسب أرقام رسمية.



فرانس24/ أ ف ب