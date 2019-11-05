الدوري الأميركي: بوكر يقود فينيكس لإلحاق خسارة أولى بفيلادلفيا

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لوس انجليس (أ ف ب)

قاد ديفن بوكر فريقه فينيكس صنز الى إلحاق الهزيمة الأولى بضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم، وذلك بالفوز عليه بنتيجة 114-109 الإثنين.

ودخل فيلادلفيا المباراة على ملعب "تالكينغ ستيك ريزورت أرينا"، كصاحب المركز الأول في ترتيب المنطقة الشرقية، والفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن في الدوري، لكنه سقط أمام مضيفه الذي سجل له بوكر 40 نقطة.

وأصبح بوكر الذي أتم الأسبوع الماضي الثالثة والعشرين من العمر، ثامن أصغر لاعب في الدوري يصل الى عتبة ستة آلاف نقطة في مسيرته. وهو أضاف خلال مباراة الإثنين أربع متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

ولقي بوكر تشجيعا كبيرا من أنصار فريقه الذين هتفوا "أم في بي" ("أفضل لاعب في الدوري") وهو في طريقه الى خارج الملعب بعد المباراة.

ورفع فينيكس الذي فشل في بلوغ الأدوار الاقصائية ("بلاي أوف") للدوري الأميركي منذ العام 2010، رصيده هذا الموسم الى خمسة انتصارات وخسارتين في مبارياته السبع الأولى، وبات ثانيا في ترتيب المنطقة الغربية خلف لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس.

في المقابل، فقد فيلادلفيا صدارة المنطقة الشرقية لصالح ميامي هيت.

وإضافة الى نقاط بوكر، كان زميله الإسباني ريكي روبيو قريبا من إنهاء المباراة مع "تريبل دابل"، بعد تسجيله 21 نقطة أضاف إليها عشر تمريرات حاسمة، لكنه اكتفى بتحقيق سبع تمريرات حاسمة.

وكان آل هورفورد أفضل مسجل لفيلادلفيا مع 32 نقطة وخمس متابعات وأربع تمريرات حاسمة، وأضاف توبياس هاريس 24 نقطة و10 متابعات.

وخاض سفنتي سيكسرز المباراة الثانية له تواليا من دون نجمه الكاميروني جويل إمبييد الذي ينفذ عقوبة الإيقاف لمباراتين، مثله مثل لاعب مينيسوتا تمبروولفز كارل-أنطوني تاونز، بعد إشكال بينهما على أرض الملعب خلال مباراة الأربعاء الماضي انتهت بفوز فيلادلفيا.

وفي غياب تاونز، تلقى مينيسوتا خسارة أمام ضيفه ميلووكي باكس بنتيجة 106-134، في مباراة برز فيها نجم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بتسجيل 34 نقطة، أضاف إليها 15 متابعة وست تمريرات حاسمة.

وقاد اليوناني فريقه الى رفع سجله هذا الموسم الى خمسة انتصارات في مقابل خسارتين، بينما أضاف زميله كريس ميدلتون 26 نقطة في مباراة تأخر انطلاقها 49 دقيقة لإصلاح عطل في سلة قاعة "تارغت سنتر".

الى ذلك، فاز غولدن ستايت ووريرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 127 - 118، وبروكلين نتس على نيو أورليانز بيليكانز 135 - 125، وهيوستن روكتس على ممفيس غريزليز 107-100، وواشنطن ويزاردز على ديترويت بيستونز 115-99.

© 2019 AFP