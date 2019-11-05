دوري أبطال أوروبا: جولة حسم التأهل لخمسة من الكبار

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

ستكون فرق باريس سان جرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني أمام فرصة حسم التأهل الى دور الـ16 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكرة القدم، بحال حققت نتائج إيجابية الأربعاء في الجولة الرابعة.

في المجموعة الأولى، سيضمن الفريق الباريسي التأهل الى الدور المقبل بحال تمكن من الفوز على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، أو بحال تعادله وفوز ريال مدريد الإسباني على ضيفه غلطة سراي التركي.

وحقق فريق المدرب الألماني توماس توخل في مباراة الذهاب في الجولة الثالثة فوزا ساحقاً خارج ميدانه على الفريق البلجيكي بخماسية نظيفة، ما يجعله مرشحا لتكرار الفوز على ملعب "بارك دي برانس" في باريس غدا.

لكن سان جرمان يدخل مباراته القارية على خلفية خسارته المفاجئة محليا الجمعة في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي، بسقوطه أمام مضيفه ديجون المتواضع بنتيجة 1-2.

ويتصدر سان جرمان ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة (تسع نقاط من ثلاثة انتصارات)، أمام ريال الثاني مع أربع نقاط، وكلوب بروج الثالث مع نقطتين، وغلطة سراي صاحب المركز الأخير مع نقطة وحيدة.

من جهته، يسعى الفريق الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (13 مرة) لاستعادة هيبته وصورة البطل التي فقدها في الموسم الماضي لصالح ليفربول الإنكليزي. وخلال مبارياته الثلاث في المسابقة هذا الموسم، اكتفى ريال مدريد بتحقيق فوز بهدف وحيد على الفريق التركي، وتعادل صعب مع بروج 2-2 بعدما كان متأخراً حتى الدقيقة 55 بثنائية نظيفة، وخسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام سان جرمان في الجولة الأولى.

وسيكون المدرب الفرنسي لريال زين الدين زيدان أمام تحدي إيجاد حل سريع للأداء المتراجع للنادي الملكي على الصعيد القاري هذا الموسم.

- اختبار ما بعد كوفاتش لبايرن ميونيخ -

ويخوض بايرن ميونيخ أولى مبارياته بعد إعفاء الكرواتي نيكو كوفاتش من منصبه على رأس الإدارة الفنية بعد النتائج السيئة التي حققها في الفترة الماضية، وآخرها الخسارة أمام اينتراخت فرانكفورت السبت بنتيجة 1-5.

وستكون المباراة أمام أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات المجموعة الثانية، بمثابة اختبار للفريق الذي سيتولى مهمة قيادته هانز-ديتر فليك (المعروف بـ "هانزي") مساعد كوفاتش السابق، لحين اختيار مدرب أصيل.

وعلى عكس نتائجه الأخيرة محليا، يتصدر بايرن ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة، وسيحسم تأهله الى دور الـ16 بحال فوزه على ضيفه أولمبياكوس. وسبق للنادي البافاري أن فاز على النادي اليوناني في الجولة الثالثة، لكنه عانى للخروج متفوقا على مضيفه 3-2.

وضمن المجموعة نفسها، سيتعين على توتنهام الإنكليزي تجديد فوزه على مضيفه النجم الأحمر بلغراد الصربي للاقتراب من إحدى بطاقتي التأهل.

وحقق فريق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي حل وصيفا لبطل الموسم الماضي في المسابقة، انتصارا بخماسية نظيفة في الجولة الماضية أعاد له الأمل بامكان مواصلة مشواره القاري، بعدما تلقى خسارة تاريخية أمام بايرن 2-7 في الجولة الثانية، وتعادل افتتاحي 2-2 أمام أولمبياكوس.

ويتصدر بايرن المجموعة بتسع نقاط، أمام توتنهام (4 نقاط) والنجم الأحمر (3 نقاط) وأولمبياكوس (نقطة واحدة).

- سيتي للتأهل من بوابة أتالانتا -

ولا يختلف وضع مانشستر سيتي بطل إنكلترا عن نظيريه في فرنسا وألمانيا، فهو أيضاً يتصدر مجموعته الثالثة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، وإضافة فوز جديد إلى رصيده يكفيه لحسم عبوره الى الدور المقبل.

ويحل سيتي ضيفا على أتالانتا الإيطالي الوافد الجديد إلى دوري الأبطال والذي لم يحقق بعد أي نقطة بعد ثلاث خسارات كان أخرها في ملعب الاتحاد وانتهت بفوز الـ"سيتيزنز" 5-1 في الجولة الثالثة.

وتشهد المجموعة مباراة تحديد مصير بين دينامو زغرب الكرواتي وضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني. ولكل من الفريقين أربع نقاط في رصيده، وهما تعادلا في الجولة الماضية 2-2، وفوز أي من الفريقين يمنحه أفضلية الفوز بإحدى بطاقتي دور الـ16.

- فوز يوفنتوس وأتلتيكو يحسم تأهلهما -

وسيكون يوفنتوس وأتلتيكو أمام امكانية حسم بطاقتي التأهل عن المجموعة الرابعة فيما لو فاز الأول على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي والثاني على مضيفه أيضاً باير ليفركوزن الألماني.

ويتساوى الفريقان الإيطالي والإسباني بسبع نقاط مع أفضل الصدارة لنادي العاصمة مدريد، مقابل ثلاث نقاط للفريق الروسي، فيما لم ينجح ليفركوزن بحصد أي نقطة.

وفاز يوفنتوس في الجولة الماضية 2-1 بعد معاناة طويلة كان فيها متأخراً حتى ربع الساعة الأخير من المباراة، قبل يسجل له الأرجنتيني باولو ديبالا هدفين في غضون دقيقتين، فيما تخطى أتلتيكو ضيفه الألماني حينها بهدف دون مقابل.

© 2019 AFP