ريبورتاج - لبنان: "ضد الطائفية أم دمي للزعيم؟"

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 فرانس 24

مايسة عواد | جورج يزبك | نادية مسيح | روميو لانغلوا

في الوقت الذي لا تزال الساحات في لبنان تعج بمظاهرات للتنديد بالطائفية والطبقة السياسية الحاكمة، تجمع الآلاف من أنصار التيار الوطني الحر المؤيدين للرئيس اللبناني المسيحي ميشال عون "المدافع عن الوطن وليس المسيحية" طبقا لشهاداتهم. وبموجب اتفاق الطائف عام 1989 في لبنان، يعين رئيس الجمهورية مسيحي الديانة ورئيس الحكومة مسلم سني ورئيس البرلمان مسلم شيعي. وفي مكان غير بعيد عن المظاهرات المؤيدة للرئيس اللبناني، تجمع لبنانيون غير تابعين لأي حزب للتأكيد على إرساء نظام "لا طائفي" يطوي نهائيا صفحة الحرب في لبنان. تقرير مايسة عواد، روميو لانغلوا، جورج يزبك، ونادية مسيح.