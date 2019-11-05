زلزال بقوة ست درجات يضرب تشيلي

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سانتياغو (أ ف ب)

ضرب زلزال بقوة ست درجات الإثنين تشيلي حيث تسبب باهتزاز المباني في العاصمة سانتياغو، في الوقت الذي كانت تسير فيه تظاهرة كبيرة مناهضة للحكومة في المدينة.

ووقعت الهزة عند الساعة 6,53 مساء (21,53 ت غ) وتم تحديد مركزها قرب بلدة ايلابال الشمالية، وفق المرصد الجيولوجي الأميركي.

وشعر سكان العاصمة باهتزاز مطول للمباني.

وخفّض المركز الوطني التشيلي لرصد الزلزال تقديره لقوة الهزة الى 6,1 درجات بعدما كان قد قدّر في وقت سابق قوتها ب6,3 درجات.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقال الجهاز الوطني للطوارئ "لم ترد تقارير عن إصابة أشخاص أو انقطاع الخدمات الأساسية أو (تضرر) البنى التحتية".

وأعلنت أجهزة رصد حركة المحيطات والمياه أنه من غير المحتمل أن يتسبب بأمواج مد بحري "تسونامي" عند سواحل تشيلي على المحيط الهادئ.

ووقع الزلزال في حين كانت الشرطة في سانتياغو تحاول تفريق متظاهرين في مطلع أسبوع ثالث من الاحتجاجات المناهضة للتقشف والمعارضة للحكومة المحافظة.

وتعتبر تشيلي إحدى أكثر الدول عرضة للزلازل.

وشهدت البلاد في عام 1960 زلزالا بقوة 9,5 درجات هو الأعنف الذي سجل على الإطلاق، بحسب المرصد الجيولوجي الأميركي.

وفي عام 2010 شهدت تشيلي زلزالا بقوة 8,8 درجات أعقبه تسونامي في كارثة أسفرت عن مصرع أكثر من 500 شخص.

وتقع تشيلي في منطقة حزام النار وهي طوق يحيط بحوض المحيط الهادئ يشهد نشاطا بركانيا وزلزاليا كبيرا.

© 2019 AFP