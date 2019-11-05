فرنسا: القضاء يكتفي بتنبيه نيمار في الشكوى التي رفعها ضده مشجع لفريق "رين"

اكتفى القضاء الفرنسي بتوجيه تنبيه إلى نيمار لاعب فريق باريس سان جرمان، على خلفية الشكوى المقدمة ضده من مشجع لنادي رين دفعه في المدرجات بعد نهائي كأس فرنسا في كرة القدم الموسم الماضي. وأثار القرار غضب محامي المشجع في حين أن نيمار أقر بأن تصرفه كان "خاطئا".

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أفادت مصادر مطلعة الاثنين بأن السلطات القضائية الفرنسية اكتفت بتوجيه تنبيه إلى اللاعب البرازيلي نيمار نجم فريق باريس سان جرمان، على خلفية الشكوى المقدمة ضده من مشجع لنادي رين دفعه في المدرجات بعد نهائي كأس فرنسا في كرة القدم الموسم الماضي.



وقال مصدر في النيابة العامة في بوبينيي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الهيئة القضائية "بعثت عبر البريد" إلى أغلى لاعب في العالم، تنبيها وتذكيرا بالقوانين والحقوق والواجبات في حالات مماثلة، في أعقاب الشكوى التي تقدم بها المشجع ضد نيمار واتهمه فيها بممارسة العنف المتعمد.



وأثار القرار غضب المحامي فيليب أوهايون وكيل المشجع، إذ اعتبر أن ما قام به القضاء الفرنسي "غير مقبول، هذا أمر يبرر العنف (...) لو كان المشجع هو من ضرب لاعب كرة القدم، لكان مثل أمام المحكمة، وربما فرض عليه حكم بالسجن، ومنع من دخول الملعب".



وقد تقدم المشجع البالغ من العمر 29 عاما بشكوى قضائية بحق نيمار على خلفية قيام الأخير بدفعه في المدرجات أثناء تسليم الميداليات بعد المباراة النهائية التي خسرها الفريق الباريسي بركلات الترجيح في ابريل/نيسان.



وأدت هذه الحادثة التي انتشر شريطها المصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إيقاف نيمار ثلاث مباريات محليا.



ومن جانبه، أقر نيمار الذي أصبح في صيف 2017 أغلى لاعب في العالم بعد انتقاله من برشلونة الإسباني إلى سان جرمان مقابل 222 مليون يورو، بأن تصرفه مع المشجع كان "خاطئا"، مشددا في الوقت عينه على أنه "كان يجب أن يبقى غير مبال"، في إشارة إلى ما اعتبره اللاعب إهانات كان المشجع يوجهها له ولزملائه في نادي العاصمة الفرنسية.

فرانس 24/أ ف ب