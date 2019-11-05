فرنسا تعرب عن أسفها لانسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ

أعربت فرنسا الثلاثاء عن أسفها لقرار الولايات المتحدة إبلاغ الأمم المتحدة بالانسحاب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ. وستخرج واشنطن رسميا من اتفاقية باريس في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يخوضها ترامب سعيا للفوز بولاية ثانية.

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أكدت فرنسا الثلاثاء في بيان صادر عن الإليزيه "أسفها" لقرار الولايات المتحدة إبلاغ الأمم المتحدة بالانسحاب رسميا من اتفاقية باريس للمناخ.



وعلى الرغم من أن هذه الخطوة كانت متوقعة، جاء في بيان الإليزيه "نحن نأسف" للقرار، مضيفا أن هذا يجعل "الشراكة الفرنسية الصينية أكثر من ضرورية حول المناخ والتنوع البيولوجي"، في الوقت الذي كان فيه الرئيس إيمانويل ماكرون يقوم بزيارة رسمية إلى الصين.



وأفاد الإليزيه أن ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ سيوقعان خلال لقائهما في بكين الأربعاء وثيقة مشتركة حول المناخ تتضمن إعلانا بأن "لا عودة عن اتفاقية باريس للمناخ".

ترامب يؤكد الانسحاب من الاتفاقية

من جهته، مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قراره الانسحاب من الاتفاقية على الرغم من الأدلة المتزايدة على واقعية وتأثيرات التغيّر المناخي، خاصة وأن سبتمبر/أيلول هو الشهر الرابع على التوالي هذا العام الذي يسجل ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة.



وقدّمت الولايات المتحدة خطاب الانسحاب إلى الأمم المتحدة في أول موعد ممكن بموجب الاتفاقية التي وقّعها الرئيس الأسبق باراك أوباما.



وستخرج واشنطن رسميا من اتفاقية باريس في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يخوضها ترامب سعيا للفوز بولاية ثانية.



ومع الإعلان عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية، كرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو تصريحات ترامب عام 2017 بأن الاتفاق يفرض "عبئا اقتصاديا بشكل غير منصف" على الولايات المتحدة.



فرانس 24/أ ف ب