أردوغان يقول إن تركيا اعتقلت أرملة أبو بكر البغدادي

زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي في آخر فيديو له منذ خمس سنوات 29 أبريل/ نيسان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء أن سلطات بلاده اعتقلت أرملة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية أمريكية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر في سوريا. وقال أردوغان "أعلن ذلك للمرة الأولى... لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر" منتقدا الضجة الإعلامية التي أثارتها واشنطن حول عملية قتل البغدادي.

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أمام مجموعة من الطلاب في أنقرة، صرح الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده اعتقلت أرملة زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي، قائلا "أسرنا زوجته، أُعلن ذلك للمرة الأولى، لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر".

وأكد أردوغان أن تركيا اعتقلت كذلك شقيقة البغدادي وصهره، وهو ما أعلنته وسائل إعلام تركية رسمية الثلاثاء.

وانتقد أردوغان الضجة التي أثارتها الولايات المتحدة بشأن عملية قتل البغدادي الذي قُتل في عملية أمريكية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر في سوريا، قائلا "أطلقوا عملية علاقات عامة كبيرة للغاية".

وكان زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" قد قتل في عملية نفذتها قوات أمريكية خاصة بمساعدة مقاتلين من فصائل كردية في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، قرب الحدود مع تركيا.

وجاء قتله غداة العملية العسكرية التي نفذتها تركيا ضد الفصائل الكردية التي كانت حليفا أساسيا للغرب في إطار الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية". لكن أنقرة تعتبر القوات الكردية "إرهابية".

فرانس24/ أ ف ب