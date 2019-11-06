استقالة مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)

إعلان اقرأ المزيد

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الأربعاء أنّ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) السويسري بيار كرانبول قدّم "استقالته بأثر فوري".

وتأتي هذه الاستقالة في وقت يرتقب أن تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تجديد ولاية "اونروا" لثلاث سنوات برغم المعارضة الشديدة التي تبديها الولايات المتحدة إذ تعتبر أنّ هذه الوكالة اصبحت غير ملائمة.

وقال ستيفان دوجاريك إنّ كرانبول الذي يخضع لتحقيق داخلي حول اساءة استخدام السلطة، "أبلغ الأمين العام بأنّه يستقيل، بأثر فوري".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق الأربعاء أنّ كرانبول أوقف عن العمل، موضحة انّها عينت كريستيان ساوندرز قائما بأعمال المفوض العام لفترة مؤقتة.

واشار دوجاريك إلى أنّ "الأمين العام يجدد دعمه ل+اونروا+ نظراً إلى عملها الممتاز وضرورته" بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين.

وتابع انّه "من الضروري في هذا الوقت بقاء الدول الأعضاء والشركاء الآخرين مشاركين في الوكالة وفي الخدمات التي تقدمها".

ولفت إلى أنّه من المهم "للمجتمع الدولي دعم العمل الحيوي الذي تقوم به الوكالة في مجالات الصحة والتربية والمساعدة الإنسانية، وهو مصدر استقرار في منطقة مضطربة".

© 2019 AFP